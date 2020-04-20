AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وفاء الكيلاني تتألق في إطلالة لها باللون الأسود.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:04 ص
وفاء الكيلانى
وفاء الكيلانى
Advertisements
محمد بدران

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" عبر خاصية "ستورى".


وظهرت وفاء بإطلالة أنيقة ترتدى فستاناً أسود أنيقاً مما جعلها مميزة وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.

أعلنت الاعلامية وفاء الكيلاني عن تعاقدها مع قناة "dmc" لتقديم برنامج جديد على شاشة القناة، ولم تكشف أى تفاصيل عن البرنامج التي ستقدمه.

ونشرت وفاء الكيلاني صورة لها عبر صفحتها عبر موقع "انستجرام": وعلقت قائلة "السيرة قريبا على dmc".

وكان أحدث أنشطة وفاء الكيلاني الإعلامية، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، استضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

وفاء الكيلاني تتألق في إطلالة لها باللون الأسود.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فستان أسود قصير.. ياسمين رئيس تتألق فى إطلالة جديدة.. شاهد

على الموضة.. روبي تتألق في إطلالة باللون الأسود

وفاء الكيلانى تتعاقد مع قناة dmc لتقديم برنامج جديد

نادية الجندى بصحبة ياسر جلال فى أحدث ظهور.. شاهد

بعدسات ملونة.. وفاء الكيلاني تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

بفستان بسيط .. نسرين طافش تبرز جمال أنوثتها على إنستجرام

ترشيحاتنا

ترامب يتوقع وفاة 60 ألف أمريكي بسبب كورونا

7 أشياء تدمر ناقل الحركة في السيارة احذرها

مجلس الوزراء: استمرار الحظر الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك.. فيديو

بنسبة 80%.. زيادة مرتقبة في المعاشات.. وهذا موعد صرفها

من خاف سلم.. رجل أعمال يحذف عبارة i love you لـ درة بعد شائعات الخطوبة

الزمالك يعرض ثنائي بيراميدز على كارتيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج