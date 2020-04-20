وفاء الكيلاني تتألق في إطلالة لها باللون الأسود.. شاهد

أعلنت الاعلامية وفاء الكيلاني عن تعاقدها مع قناة "dmc" لتقديم برنامج جديد على شاشة القناة، ولم تكشف أى تفاصيل عن البرنامج التي ستقدمه.

أعلنت الاعلامية وفاء الكيلاني عن تعاقدها مع قناة "dmc" لتقديم برنامج جديد على شاشة القناة، ولم تكشف أى تفاصيل عن البرنامج التي ستقدمه.