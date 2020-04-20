وفاء الكيلاني تتألق في إطلالة لها باللون الأسود.. شاهد

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورة جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" عبر خاصية "ستورى".
وظهرت وفاء بإطلالة أنيقة ترتدى فستاناً أسود أنيقاً مما جعلها مميزة وتركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.
أعلنت الاعلامية وفاء الكيلاني عن تعاقدها مع قناة "dmc" لتقديم برنامج جديد على شاشة القناة، ولم تكشف أى تفاصيل عن البرنامج التي ستقدمه.
ونشرت وفاء الكيلاني صورة لها عبر صفحتها عبر موقع "انستجرام": وعلقت قائلة "السيرة قريبا على dmc".
وكان أحدث أنشطة وفاء الكيلاني الإعلامية، برنامج "تخاريف"، الذي عرض عبر فضائية mbc مصر، استضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.