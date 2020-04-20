طقس شم النسيم.. الأرصاد تزف بشرى سارة حول درجات الحرارة اليوم
الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:03 ص
طقس شم النسيم
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأثنين، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري، ويبقي شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويبقي الطقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، على السواحل الشمالية. بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار، مائلا للبرودة ليلا والرياح معتدلة. وتكون درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة والوجه البحري 28 للعظمى و14 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى و15 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 30 للعظمى و20 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى و17 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى و17 للصغرى.