عشان طفلك.. أبرز الطرق الآمنة لـ تلوين البيض فى شم النسيم

تتجهز العديد من العائلات اليوم للاحتفال بعيد شم النسيم، ولكل عائلة الطرق المفضلة فى الاحتفال ، ولكن تلوين البيض يعد من الطقوس الأساسية فى يوم شم النسيم، ولذلك نقدم لكِ أبرز الطرق الصحية لتلوين البيض ...





يمكنك استخدام ألوان المياه لتلوين البيض ، ورسم أشكال مختلفة عليه، وذلك بوضع مجموعة من الأوراق المفرغة على هيئة أشكال مفضلة لأطفالك بسيطة وتلوينها.









كما يمكنك استخدام الألوان الطبيعية مثل البنجر الذى يضيف اللون الأحمر بشكل زاهى على البيض برفقة الأطفال، وذلك منعا لحدوث أى شيء مضر لهم أو اقتراب الألوان لوجههم.





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ويفضل أيضًا استخدام جميع الخضراروات التى تضيف لونا جميلا، وذلك مثل استخدام الكرنب الأحمر كطريقة طبيعية فى تلوين البيض باللون اللبنى، وذلك عن طريقة وضعه فى ماء الكرنب طوال الليل.





ويمكنك أيضًا تلوين بعض الأشكال البسيكة برفقة الأطفال من الصلصال، ووضعها على البيض بطرق وألوان مختلفة كنوع جديد من التلوين، والزينة



