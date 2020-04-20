الأرصاد: عدم استقرار وارتفاع في درجات الحرارة في أول أيام رمضان.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد: إن اليوم هناك استقرار بالطقس و درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجتين، إلا أن هناك نسمة من الهواء تقلل من ذلك الارتفاع الطفيف.





وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن الطقس يعتبر لطيف على كل السواحل الشمالية ومعتدل بالنسبة للقاهرة ومحافظات الوجه البحرى حتى محافظات شمال الصعيد، ولكنه يميل للحرارة على قنا والأقصر وأسوان.





وأوضح أنه كان هناك شبورة مائية بالصباح الباكر سواء على الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، إلا أنها ستبدأ بالتحسن تماما على كافة الطرق، ناصحا باستمرار التواجد بالمنازل، حيث أن درجات الحرارة فى المناطق المكشوفة ترتفع فيها درجات الحرارة، منوها أن ذلك الأسبوع سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة عن المعدلات وسيحدث انخفاض مع نهايته.





وتابع أنه سيبدأ النصف الثاني من الربيع والذى يتسم بارتفاع درجة حرارة ملحوظة، حيث يسجل به أعلى درجة حرارة على مدار العام كله والذى سيواكب مع أيام شهر رمضان ، حيث أنه باليوم الأول ستبدأ موجات الخماسينية ودرجات الحرارة تصل إلى 36 درجة، مؤكدا أنه منذ أول يوم رمضان سيكون هناك عدم استقرار شديد بالطقس.





ونصح الصائم فى رمضان الالتزام بالمنزل وعدم التعرض أمام أشعة الشمس، مضيفا إلى أن الأجواء الآن لا يوجد بها ارتفاع فى نسب الرطوبة، و ابتعاد مرضى الحساسية للأماكن التي يوجد بها أتربة، متابعا أن الأجواء ممتعة اليوم بالأماكن السياحية حيث تصل من ما بين 28 و29 درجة خلال ساعات النهار.





وأشار إلى أن عدم الإستقرار فى درجات الحرارة باليوم الأول لشهر رمضان سيكون منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث بمجرد السحور سيبدأ الشعور بإرتفاع درجات الحرارة، ولكن في يوم السبت سيكون هناك انخفاض ملحوظ بها، ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الصيفية أول شهر مايو.



