وزير الثقافة البريطاني: سنراجع نهج الحكومة تجاه وباء فيروس كورونا

قال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن يوم الاثنين بعد مراجعة انتقادات بأن الحكومة كانت بطيئة للغاية في رد الفعل ان بريطانيا ستراجع نهجها تجاه وباء الفيروس التاجي لمعرفة ما كان يمكن أن تفعله بشكل أفضل.





وصرح لبي بي سي بقوله: 'عندما نتعامل مع أزمة غير مسبوقة مثل هذه ، لن تكون لدينا رؤية متأخرة 20:20 في هذا الصدد'. 'بالطبع سنحتاج إلى النظر إلى الوراء ورؤية الأشياء التي كان بإمكاننا القيام بها بشكل مختلف.





ولكن في الوقت الحالي ، لا يتوقع الناس منا أن ننظر إلى الوراء خلال الأشهر القليلة الماضية ، بل يتوقعون منا أن نتعامل مع هذه الأزمة على أساس يومي. لقد قلنا إننا سنراجع بالطبع جميع الدروس التي نحتاج إلى تعلمها من هذا الأمر ونتعلم الدروس عالميًا '.