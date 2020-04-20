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بدأنا التجارب..مستشار الرئيس يفجر بشرى سارة عن علاج كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:45 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إنه من الضروري التزام المواطنين بإتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن القرارات التي أعلنتها الدولة لمنع التجمعات تستهدف حماية المواطن، والحفاظ على صحته.


وتابع الدكتور محمد تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن منحنى عدد الإصابات بكورونا في مصر مازال في حدود المتوقع، منوها بأن العلاقة الطردية بين حالات الاصابة والوفيات فكلما زادت حالات الإصابة، كلما زادت حالات الوفاة المحتملة.


وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن بروتوكول العلاج المستخدم في مصر لعلاج فيروس كورونا من أفضل البروتوكولات المستخدمة للعلاج، معقبا: "نبحث عن كل ما يجد في ملف علاج الكورونا"، منوها بأنه لا يتم استخدام بروتوكول علاج واحد مع كل الحالات المصابة.

 

واشار الى أن دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا، أوضح أنه دواء ضد الفيروسات ومستخدم في اليابان منذ 2014، وبدأت التجارب السريرية عليه بمصر، متمنيا أن يثبت الدواء نتائج طيبة.

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