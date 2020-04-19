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مستشار الرئيس الطبي يكشف أسباب وصول وفيات كورونا لـ 239 ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة، كنا نأمل في زيادة الأعداد أفقيا وليس رأسيا، متابعا الوفيات التي تظهر يوميا ليست وفيات يوم واحد لكنها وفيات على أيام ونسبة الوفيات التي تحدث لأصحاب الأمراض المزمنة.


وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أنه قام بعمل تحاليل لجميع الحالات التي توفيت بفيروس كورونا والغالبية العظمى كانت مصابة بثلاثة أمراض مزمنة، مناشدا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الالتزام بالبقاء فى المنزل وعدم الاختلاط بالآخرين والحفاظ على جهاز المناعة الخاص بهم.


وتابع تاج الدين "إنه لا ينصح بتناول أى علاج خاص بالأنفلونزا لمعالجة فيروس كورونا إلا بعد الرجوع إلى المختصين لأن تلك الأدوية لها عدد من الآثار الجانبية"، مشيرا إلى أن الأدوية متوفرة فى أماكن علاج فيروس كورونا.

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