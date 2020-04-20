AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لاعب سبورتنج: فضلت الانتقال للأهلي رغم أن العرض لم يكن الأفضل ماديا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:09 ص
لحظة انضمام أحمد
لحظة انضمام أحمد مهيب للأهلي
Advertisements
إسراء أشرف
وجه أحمد مهيب، لاعب فريق كرة السلة بنادي سبورتنج السابق، رسالة إلى منتقديه، موضحًا أن رغبته هي التي حسمت انتقاله للأهلي في الموسم المقبل، رغم أن العرض لم يكن الأفضل ماديًا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي نجح في حسم صفقة أحمد مهيب من سبورتنج، لمدة ثلاث سنوات.

وقال مهيب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "نادي سبورتنج بيتي، وهيفضل بيتي بكل الذكريات الحلوة، وكل اللي اتعلمته فيه وكل علاقات الصداقة والأخوة بيني وبين فريقي وبشكرهم هم وأعضاء مجلس الإدارة ومحبي نادي سبورتنج العريق".

وتابع: "لكن التغيير سنة الحياة.. لم أقل أن النادي تخلي عني زي ما بعض الناس بتحاول تبين كده لتشويه صورتي وإظهار أن الموضوع مشكلة مادية فقط".

وواصل: "الحقيقة أن البعض كانوا على علم إن في مفاوضات مع أكثر من نادي، بدون إبداء أي رد فعل، ولم يتم التدخل إلا عند ظهور عرض النادي الأهلي لمحاولة إفشال الانتقال و ده كان شيء غير مفهوم".


وأوضح: "مع العلم إن عرض النادي الأهلي، لم يكن الأفضل ماديا، ولم يكن الفارق بينه وبين عرض نادي سبورتنج ملايين كما يزعم البعض، ولكن رغبتي في الانتقال للنادي الأهلي هي التي دفعتني للموافقة وحسمت الموقف".


وأتم: "أتمنى من الله سبحانه وتعالى، ومن كل الناس اللي شجعتني في يوم من الأيام، انها تتمنى لي التوفيق في الخطوة القادمة، وتحقيق المزيد من البطولات ان شاء الله".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشادة بين مسئولي الأهلي والزمالك.. صلاح محسن يعلن تفاصيل مثيرة في صفقة انضمامه لـ المارد الأحمر

نجم بيراميدز: وقعت بالفعل للأهلي.. وهذه أسباب فشل الصفقة

بعد إعلان رحيله عن الأهلى .. تعليق صارم من نبيل الحلفاوى على قرار أحمد فتحى

نجوم الفن الأهلاوية يفتحون النار بعد رحيل أحمد فتحي

رغم عرض بيراميدز المغري.. باهر المحمدي أول صفقات الأهلي السوبر

اليو بادجي يروي قصة مشواره مع الأندية الأوروبية قبل الانتقال للأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

فاروق جعفر يلمح لتعاقد الزمالك مع حسام عاشور.. تفاصيل

علاء ميهوب يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. فيديو

في بث مباشر وظروف غامضة.. انتحار شابين في الكويت بطريقة صادمة

عمرو أديب يهاجم مروجي نظرية المؤامرة: هو الناس اللي ماتت بكورونا دي هزار.. فيديو

أخبار التوك شو.. مجلس الوزراء: استمرار الحظر الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك.. أحمد موسى يفاجئ المشاهدين بخدمة مجانية في شم النسيم غدا

ماتت أثناء ممارسة الجنس .. تفاصيل وفاة مدمنة عاشرها 6 تجار مخدرات في الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 صورة ترصد مظاهر احتفال النجوم بشم النسيم

فى شم النسيم.. تناول أكثر من بيضة واحدة قد يصيبك بمرض خطير

وفاة مسنة أمريكية بكورونا بعد 102 عام على وفاة شقيقتها بسبب الإنفلونزا الإسبانية