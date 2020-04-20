لاعب سبورتنج: فضلت الانتقال للأهلي رغم أن العرض لم يكن الأفضل ماديا

وجه أحمد مهيب،

أن رغبته هي التي حسمت انتقاله للأهلي في الموسم المقبل، رغم أن العرض لم يكن الأفضل ماديًا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي نجح في حسم صفقة أحمد مهيب من سبورتنج، لمدة ثلاث سنوات.

وقال مهيب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "نادي سبورتنج بيتي، وهيفضل بيتي بكل الذكريات الحلوة، وكل اللي اتعلمته فيه وكل علاقات الصداقة والأخوة بيني وبين فريقي وبشكرهم هم وأعضاء مجلس الإدارة ومحبي نادي سبورتنج العريق".

وتابع: "لكن التغيير سنة الحياة.. لم أقل أن النادي تخلي عني زي ما بعض الناس بتحاول تبين كده لتشويه صورتي وإظهار أن الموضوع مشكلة مادية فقط".

وواصل: "الحقيقة أن البعض كانوا على علم إن في مفاوضات مع أكثر من نادي، بدون إبداء أي رد فعل، ولم يتم التدخل إلا عند ظهور عرض النادي الأهلي لمحاولة إفشال الانتقال و ده كان شيء غير مفهوم".





وأوضح: "مع العلم إن عرض النادي الأهلي، لم يكن الأفضل ماديا، ولم يكن الفارق بينه وبين عرض نادي سبورتنج ملايين كما يزعم البعض، ولكن رغبتي في الانتقال للنادي الأهلي هي التي دفعتني للموافقة وحسمت الموقف".





وأتم: "أتمنى من الله سبحانه وتعالى، ومن كل الناس اللي شجعتني في يوم من الأيام، انها تتمنى لي التوفيق في الخطوة القادمة، وتحقيق المزيد من البطولات ان شاء الله".