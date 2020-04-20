حسام عاشور يرحب بالانتقال للزمالك

فجّر سيد مرعي، وكيل اللاعبين، مفاجأة قوية عن إمكانية انتقال حسام عاشور إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد عدم تجديد تعاقده مع النادي الأهلي.
وقال سيد مرعي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم إن حسام عاشور لاعب كبير وأعطى الكثير للنادي الأهلي.
وأردف: "حسام عاشور حقق مع النادي الأهلي 37 بطولة، وأبلغني أنه تتبقى له 4 بطولات ويكون أكثر لاعب في العالم فاز بالبطولات، ويتخطى داني ألفيش".
وتابع سيد مرعي عن حسام عاشور:"عاشور لديه عرضين في الإمارات، وإذا أرادت إدارة الزمالك عاشور فهي قادرة على ذلك وتقوم بضمه، وعلي حد علمي عاشور يريد أن يواصل اللعب.
وفجر سيد مرعي مفاجأة:" حسام عاشور ليس لديه مشكلة في اللعب للغريم التقليدي للأهلي، لكن لم أخض معه في هذا الأمر لحساسية الموضوع، عاشور حتى الآن لم يعط قرارًا، ولا يوجد أي اتصال مباشر بينه وبين إدارة الزمالك".
وكان النادي الأهلي قد أعلن عن عدم التجديد مع حسام عاشور وتقديمه عروض له من أجل الاعتزال في النادي الأهلي.
ويدرس حسام عاشور الفترة الحالية مصيره الكروي، إما يقرر الاعتزال داخل النادي الأهلي أو الانتقال الي احد الأندية سواء داخل الدوري المصري او خارجه.