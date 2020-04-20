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أخبار البلد

سيوله مرورية بشوارع الدقي والمهندسين في شم النسيم.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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منار نور - هدير عبده- عمرو سيد - ندي حمدي
سادت حالة من الهدوء في شوارع الدقي والمهندسين منذ صباح اليوم تزامنا مع إغلاق عدد من الطرق وتعطيل وسائل النقل العام والمترو تجنبا للتجمعات  التي تساعد على انتقال فيروس كورونا .


وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها اليوم الاثنين، مع توفير المسارات البديلة، فيما عدا محافظات “القاهرة – الجيزة– أسيوط” سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بها مع منع الانتظار بتلك الطرق.

من المعروف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الأسطح المعدنية، حيث يبقى على السطح 9 أيام.
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