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رياضة

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع نجم بروسيا دورتموند

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:18 م
هالاند - سانشو نجما
هالاند - سانشو نجما بوروسيا دورتموند
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إسراء أشرف
توصلت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاتفاق مع جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل ضمه لكتيبة الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد يعتبر حسم صفقة سانشو بنسبة كبيرة، بعد الاتفاق معه على جميع التفاصيل، حيث لم يتبق سوى توقيع العقد بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن شهدت الأشهر الماضية مفاوضات سرية، حول مدة العقد، وقيمة الراتب، والشرط الجزائي الضخم المنتظر وضعه في عقد اللاعب.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، مفاوضات مكثفة بين الناديين، في ظل تمسك مان يونايتد، باستقدام اللاعب.

وضع بوروسيا دورتموند 89 مليون جنيه إسترليني، قيمة انتقال سانشو.
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