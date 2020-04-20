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شاهد.. صاحب محلات فسخانى يقدم نصائح مهمة قبل تناول الرنجة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:01 م
الحاج محمد محسن،
الحاج محمد محسن، صاحب محلات فسخاني بالنزهة
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فرح علاء الخولي

قال الحاج محمد محسن، صاحب محلات فسخاني بالنزهة، إن الاسماك المملحة واحدة من الأكلات المفضلة عند المصريين طوال العام وليس متعلق بموسم او فترة معينة، ولكن تزيد فترة شرائها في موسم احتفالات عيد شم النسيم.

وتابع محمد محسن، خلال حواره في برنامج "على مسؤليتي" مع الاعلامي احمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تأثرت تجارتهم نوعًا ما في فترات الحظر بسبب مواعيد اغلاق المحلات، ولكن هناك التزام كامل بالتعليمات وأيضا الاجراءات الوقائية.

وأضاف صاحب محلات فسخاني النزهة، أن تم توسيع لخدمة التوصيل للمنازل لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين ولتسهيل عملية البيع والشراء.

واكد على أن هناك اقبالا على الفسيخ والرنجة بشكل كبير، وأن الأسعار لم تزيد عن العام الماضي فتتراوح الرنجة بين 70 جنيها، والفسيخ 150 جنيها.

وينصح بأن أصحاب الأمراض المزمنة ان يأكلوا كميات قليلة من الفسيخ والرنجة لتجنب ارتفاع الضغط والحرص على أكل الخضراوات وشرب كميات كبيرة من السوائل لعمل حالة من التوازن في الجسم من الملوحة.

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