AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هانى رمزى يكشف سر اختفائه من الدراما الرمضانية هذا العام.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 04:35 م
هانى رمزى
هانى رمزى
Advertisements
ريهام فيكتور
أكد الفنان هانى رمزى ، على التزامه بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد والتى أقرت بها الدولة، قائلا:" أنا لا بزور ولا بتزار وبدأنا نتأقلم على شكل الحياة بعد كورونا".

وأضاف الفنان هانى رمزى ، خلال حواره ببرنامج " الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية " سى بى سى"، أن فيروس كورونا جاء بالخير لتجميع الأسر المصرية.

وأشار " رمزى " إلى أن التجمع الأسرى مهم جدا، حيث إن حياتنا قبل كورونا كانت فوضوية نوعًا ما، قائلًا :" كنا عايشين حياتنا بالطول والعرض ومكناش نتخيل أن ممكن يكون فى وباء عالمى بالشكل دا".

وتابع أنه يعتقد أن وباء كورونا سيجعلنا نهتم أكثر بعد ذلك بكل ما يدور حولنا بنظام وترتيب أكبر، مؤكدًا أنه لا يحب الفوضى أبدًا وهو شخص محب للترتيب والنظافة.

وأوضح أنه لم يشترك فى أى عمل درامي وفني هذا العام للعرض في شهر رمضان بسبب ظروف فيروس كورونا الطارئة على العالم، مشيرًا إلى أنه يستغل وقته فى المتابعة الجيدة لكل ما يعرض على شاشة التلفزيون.

ونوه إلى أنه اكتشف في نفسه مهن عدة منها النجارة والسباكة والكهرباء أثناء تصليح اى عطل منزلى، مؤكدا أن الجلوس فى المنازل يساهم في الحفاظ على الاجيال القادمة وعلى احبائنا واصدقائنا حتى نعود الى حياتنا الطبيعية مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مأساة عجوز الغربية.. عانى أبناؤها الـ 4 مع المرض ورفضهم أصحاب العقارات لفقرهم.. فيديو

أنت نازل تجيب الوبا لأهلك؟.. إسعاد يونس توجه رسالة للمستهينين بـ كورونا.. فيديو

رشا مجدي: دور كل مواطن في أزمة كورونا كالجندي على الجبهة.. فيديو

كيف تقضي إسعاد يونس الحجر الصحي؟ الإجابة مفاجأة

برلماني: أزمة كورونا أثبتت وجود تناغم شديد لأول مرة بين الوزارات فى الحكومة

د. كمال الدسوقي يكتب: كورونا.. ما له وما عليه

ترشيحاتنا

هل تأخير الغسل من الجنابة إلى بعد الفجر يبطل الصوم.. دار الإفتاء تجيب

مقتل 5 اطفال في انفجار قنبلة بالأردن

قائمة بالأسماء.. 22 رحلة طيران استثنائية لعودة العالقين من 23 دولة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

إضافة الأطباء والتمريض المتوفين بكورونا إلى الشهداء.. مشروع قانون

فين ملايينك من مساعدة المحتاجين.. رواد التواصل الاجتماعى يهاجمون جمال عيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحي جدا.. أقوى مشروب ينظف جسمك من أملاح وسموم الفسيخ

في شم النسيم.. 10 حاجات لازم تعملها بعد أكلة الفسيخ و الرنجة

بنطلون ليجن وبلوزة ستوماك .. سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة