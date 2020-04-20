هانى رمزى يكشف سر اختفائه من الدراما الرمضانية هذا العام.. فيديو

أكد الفنان هانى رمزى ، على التزامه بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد والتى أقرت بها الدولة، قائلا:" أنا لا بزور ولا بتزار وبدأنا نتأقلم على شكل الحياة بعد كورونا".





وأضاف الفنان هانى رمزى ، خلال حواره ببرنامج " الستات مبيعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية " سى بى سى"، أن فيروس كورونا جاء بالخير لتجميع الأسر المصرية.





وأشار " رمزى " إلى أن التجمع الأسرى مهم جدا، حيث إن حياتنا قبل كورونا كانت فوضوية نوعًا ما، قائلًا :" كنا عايشين حياتنا بالطول والعرض ومكناش نتخيل أن ممكن يكون فى وباء عالمى بالشكل دا".





وتابع أنه يعتقد أن وباء كورونا سيجعلنا نهتم أكثر بعد ذلك بكل ما يدور حولنا بنظام وترتيب أكبر، مؤكدًا أنه لا يحب الفوضى أبدًا وهو شخص محب للترتيب والنظافة.





وأوضح أنه لم يشترك فى أى عمل درامي وفني هذا العام للعرض في شهر رمضان بسبب ظروف فيروس كورونا الطارئة على العالم، مشيرًا إلى أنه يستغل وقته فى المتابعة الجيدة لكل ما يعرض على شاشة التلفزيون.





ونوه إلى أنه اكتشف في نفسه مهن عدة منها النجارة والسباكة والكهرباء أثناء تصليح اى عطل منزلى، مؤكدا أن الجلوس فى المنازل يساهم في الحفاظ على الاجيال القادمة وعلى احبائنا واصدقائنا حتى نعود الى حياتنا الطبيعية مرة أخرى.