إثيوبيا: 111 إصابة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في إثيوبيا، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا COVID-19.





وأشارت إلى أن اكتشاف الحالات الجديدة جاء بعد إجراء 667 اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبهذا يصل العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 111.





وبحسب الوزارة ، فإن جميع المرضى من الرعايا الإثيوبيين، ولدى اثنين منهم تاريخ سفر بينما يخضع أحد المرضى للتحقيق.





وسجلت إثيوبيا حتى الآن ثلاث حالات وفاة و16 حالة شفاء من فيروس كورونا





وأجرت إثيوبيا حتى الآن 7557 اختبارا منذ ظهور الفيروس في البلاد.





وكانت إثيوبيا أعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر في إطار مواجهة فيروس كورونا.