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فن

عمر كمال يشعل انستجرام بأغنية مسلسل البرنس

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان عمر كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد وهو يغنى أغنيه مسلسل البرنس . 

وعلق عمر كمال على الفيديو قائلا : "البرنس رمضان ٢٠٢٠"

ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه، وعلق بعضهم قائلا : بسم الله ما شاء الله صوتك جميل، منور الدنيا يا برنس ، والله انت اللى برنس ".

يذكر أن المطرب عمر كمال، تفى شائعة ارتباطه بالراقصة جوهرة، قائلا: "لم أتقدم لخطبة الراقصة جوهرة".

وقال عمر كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "عمل فني يجمعني بجوهرة، وانتشرت صور تجمعني معها في أحد الكافيهات وتم استخدامها بشكل خاطئ".

وأضاف عمر كمال: "لا يوجد جواز أو خطوبة، ولما ربنا يكرمني ببنت الحلال هعلن ده".
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