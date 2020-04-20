عمر كمال يشعل انستجرام بأغنية مسلسل البرنس





وعلق عمر كمال على الفيديو قائلا : "البرنس رمضان ٢٠٢٠"





ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه، وعلق بعضهم قائلا : بسم الله ما شاء الله صوتك جميل، منور الدنيا يا برنس ، والله انت اللى برنس ".





يذكر أن المطرب عمر كمال، تفى شائعة ارتباطه بالراقصة جوهرة، قائلا: "لم أتقدم لخطبة الراقصة جوهرة".





وقال عمر كمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم": "عمل فني يجمعني بجوهرة، وانتشرت صور تجمعني معها في أحد الكافيهات وتم استخدامها بشكل خاطئ".





وأضاف عمر كمال: "لا يوجد جواز أو خطوبة، ولما ربنا يكرمني ببنت الحلال هعلن ده".

نشر الفنان عمر كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو جديد وهو يغنى أغنيه مسلسل البرنس .