قرار جديد.. كارتيرون يلزم لاعبي الزمالك بإرسال فيديوهات التمارين المنزلية

ألزم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك جميع لاعبي الفريق بإرسال فيديوهات لهم لمدة 30 دقيقة بشكل يومي خاص بالتدريبات.





يأتي ذلك وسط البرنامج المحدد لهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي للحفاظ على لياقتهم البدنية وعدم التأثر بشكل سلبي ويتابع معهم المدرب الأمر بصورة مستمرة ويومية بجانب الجهاز المعاون له.





وخاض الفريق الأبيض آخر مبارياته أمام الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



