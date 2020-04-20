رمضان كريم.. أول يوم صيام حر شديد ورياح وأتربة وسقوط أمطار

قال الدكتور ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد الجوية، أنه بداية من غدا سوف ترتفع درجة الحرارة لتصل يوم الأربعاء 35 درجة، مع رياح شديدة مثيرة للأتربة.





وأضافت شاكر خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»، : « أول يوم في رمضان للأسف درجات الحرارة مرتفعة تصل لـ 35 درجة، وهناك رياح مثيرة للأتربة وايضا سقوط أمطار على بعض المناطق في المساء»؛ منوهة أن يوم السبت سوف تنخفض درجات الحرارة إلى 29 درجة مئوية.





توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا الثلاثاء، في القاهرة الكبرى والوجه البحري مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، مع شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة والرياح معتدلة.





وفي السواحل الشمالية الغربية من المتوقع أن يكون الطقس مائلا للحرارة نهارا باردا ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.. وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون الطقس مائلا للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد، حار نهارا مائل للبرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة.. وفي جنوب الصعيد حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 17 32

شبين الكوم 16 32

طنطا 16 31

دمنهور 17 29

الإسكندرية 16 29

بلطيم 15 29

مطروح 17 30

السلوم 16 32

سيوة 20 35

بورسعيد 18 25

دمياط 18 26

الزقازيق 15 32

الإسماعيلية 15 30

السويس 17 31

العريش 16 26

رفح 16 25

رأس سدر 19 27

نخل 14 30

نويبع 23 28

طابا 18 30

كاترين 14 25

الطور 20 28

شرم الشيخ 23 30

الغردقة 22 31

مرسى علم 22 31

الفيوم 19 33

بنى سويف 19 34

المنيا 19 35

أسيوط 20 35

سوهاج 21 35

قنا 22 35

الأقصر 22 36

أسوان 23 36

أبوسمبل 21 36

الوادى الجديد 20 35

شلاتين 21 29

ابو رماد 21 30

حلايب 24 26

رأس حدربة 24 25