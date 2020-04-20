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توك شو

أحمد موسى يكشف سر حزنه الشديد قبل الخروج على الهواء.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:30 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور أحمد اللواح هو أول طبيب أصيب بفيروس كورونا في مصر؛ وأصيبت أيضا زوجته وابنته، والتي استقبلها اليوم محافظ بورسعيد في مكتبه عقب تعافيها وخروجها من العزل الصحي. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي  «أحمد موسى»،:  إن زوجة الشهيد اللواح قالت كلمات مهمة خلال لقائها مع البرنامج اليوم وشرحت كيفية إصابتها بالمرض وكيف تعاملت معهم وقت الأزمة؛ مشيرة إلى أن الشهيد كان لا يريد أن ينقل العدوى إلى أسرته وأصر على أن يغلق غرفته عليه طوال الوقت.

وأشار موسى، إلى أن اللواح توفي عقب إصابته بـ 4 أيام فقط؛ مرددا: « الشهيد اللواح توفي وأصيبت زوجته ونجلته».

وتابع موسى: «أنه كان سعيد طوال النهار بسبب الالتزام من المصريين ولكن بيان وزارة الصحة وإعلان  تسجيل 189 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا و11 حالة وفاة؛ أصابه بحزن شديد. 
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