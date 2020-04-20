AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حظر 15 ساعة.. تعطيل الأعمال الحكومية في الكويت حتى نهاية شهر رمضان

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:25 م
الكويت
الكويت
Advertisements
ميـــس رضــا

 أفادت صحيفة «القبس» الكويتية،  أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته المنعقدة حاليًا استمرار تعطيل الأعمال في الجهات الحكومية الى نهاية شهر رمضان المبارك.

 

وحسب ما أوردته "القبس"، فإن الاجتماع أقر تمديد الحظر الجزئي بساعات مختلفة حيث سيكون من 4 مساءً الى 7 صباحًا.


وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 80 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليصبح إجمالي عدد الحالات 1995 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة الكويتية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم تسجيل 62 حالة شفاء، و حالتين وفاة جديدتين بـفيروس كورونا المستجد.

 

ووصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الكويت إلى تسع حالات.

 

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في العالم إلى أكثر من مليونين و340 ألف حالة، فيما تخطت أعداد الوفيات 160 ألف.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا لشخص أجنبي.. وحفتر يؤكد اقتراب موعد تحرير العاصمة طرابلس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الكويت: لا توجد إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا يغلق الكنائس في الكويت .. تفاصيل

الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا

الكويت تزف بشرى بشأن كورونا

اشتباه بإصابة موظف في مجلس الوزراء الكويتي بـ كورونا

ترشيحاتنا

وزير التعليم: امتحانات 2 ثانوي ستنطلق في موعدها بعد 10 أيام .. وهذه هي تفاصيلها

خالفوا قرار الأمن.. ضبط 3 أشخاص لتشغيل مركب للرحلات النيلية في المنيا

حنين حسام تحذف فيديو تيك توك سبب الأزمة بعد إحالتها للتحقيق

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد

قائمة بالأسماء.. 22 رحلة طيران استثنائية لعودة العالقين من 23 دولة

لعنة السوشيال ميديا .. حنين حسام "بلوجر" في مرمى الاتهامات.. والسجن في انتظارها

AdvertisementS

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

بسبب تحريض الفتيات.. فحص فيديو حنين على تيك توك

الصحة العالمية ترد على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن كورونا

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

الصحة: وفاة 11 حالة جديدة وإصابة 189 وشفاء 89 بـ فيروس كورونا

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمصمم ديكور .. أبرز جلسات تصوير درة بإطلالات جذابة.. شاهد

لمرضى الحساسية .. مشروب طبيعي بعد تناول وجبة الفسيخ والرنجة

رضوى الشربيني وبناتها.. ظهور يخطف القلوب في شم النسيم.. شاهد