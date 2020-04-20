حظر 15 ساعة.. تعطيل الأعمال الحكومية في الكويت حتى نهاية شهر رمضان

أفادت صحيفة «القبس» الكويتية، أن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته المنعقدة حاليًا استمرار تعطيل الأعمال في الجهات الحكومية الى نهاية شهر رمضان المبارك.

وحسب ما أوردته "القبس"، فإن الاجتماع أقر تمديد الحظر الجزئي بساعات مختلفة حيث سيكون من 4 مساءً الى 7 صباحًا.





وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 80 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، ليصبح إجمالي عدد الحالات 1995 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم تسجيل 62 حالة شفاء، و حالتين وفاة جديدتين بـ‎فيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الكويت إلى تسع حالات.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في العالم إلى أكثر من مليونين و340 ألف حالة، فيما تخطت أعداد الوفيات 160 ألف.