وصفة الترمس على طريقة الشيف أحمد عادل

يعتبر الترمس من التسالي التي يفضلها الكبار والصغار، ومن الممكن أن يبتعد عن الأفراد لعدم حدوث غازات، وسنقدم لكم طريقة عمل الترمس الصحة على طريقة الشيف أحمد عادل :
مقادير الترمس:
نص كيلو ترمس
١ ونص لتر ماء ( لنقع)
٢ لتر ماء ( للسلق )
شرائح لمون
عصير لمون
كمون
شطه
ملح
أولا يتم نقع الترمس لمدة ٢٤ ساعة بعد التنظيف الجيد و الغسيل
ثم يتم سلقه جيدآ حتى التسويه ثم نتخلص من الماء و يوضع فى ماء جديد مع اضافه الملح حسب الرغبه
يتم تغير الماء كل ٢٤ ساعة
يتم وضع الكمون و عصير اللمون والشطه عند التقديم
ملحوظة
من الممكن إضافه كمون حب مع ماء السلق حتى لا يحدث غازات فى المعدة
مقادير الترمس:
نص كيلو ترمس
١ ونص لتر ماء ( لنقع)
٢ لتر ماء ( للسلق )
شرائح لمون
عصير لمون
كمون
شطه
ملح
أولا يتم نقع الترمس لمدة ٢٤ ساعة بعد التنظيف الجيد و الغسيل
ثم يتم سلقه جيدآ حتى التسويه ثم نتخلص من الماء و يوضع فى ماء جديد مع اضافه الملح حسب الرغبه
يتم تغير الماء كل ٢٤ ساعة
يتم وضع الكمون و عصير اللمون والشطه عند التقديم
ملحوظة
من الممكن إضافه كمون حب مع ماء السلق حتى لا يحدث غازات فى المعدة