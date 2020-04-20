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وصفة الترمس على طريقة الشيف أحمد عادل

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:40 م
وصفة الترمس
وصفة الترمس
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آلاء حسن
يعتبر الترمس من التسالي التي يفضلها الكبار والصغار، ومن الممكن أن يبتعد عن الأفراد لعدم حدوث غازات، وسنقدم لكم طريقة عمل الترمس الصحة على طريقة الشيف أحمد عادل :

مقادير الترمس:

نص كيلو ترمس
١ ونص لتر ماء ( لنقع)
٢ لتر ماء ( للسلق )
شرائح لمون
عصير لمون
كمون
شطه
ملح

أولا يتم نقع الترمس لمدة ٢٤ ساعة بعد التنظيف الجيد و الغسيل

ثم يتم سلقه جيدآ حتى التسويه ثم نتخلص من الماء و يوضع فى ماء جديد مع اضافه الملح حسب الرغبه

يتم تغير الماء كل ٢٤ ساعة

يتم وضع الكمون و عصير اللمون والشطه عند التقديم

ملحوظة
من الممكن إضافه كمون حب مع ماء السلق حتى لا يحدث غازات فى المعدة
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