الخام الأمريكي لشهر مايو يخسر بنسبة 147%

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن عقود النفط الخام الأمريكي لشهر مايو خسرت بنسبة 147%.





وبلغ سعر البرميل في العقود الآجلة للنفط الأمريكي لشهر مايو -37 دولار للبرميل.





وتراجعت أسعار خام النفط الأمريكي اليوم إلى سالب 8.6%، وهي المرة الأولى التي قد يضطر البائعون فيها للدفع للمشترين.





وقالت قناة "سي إن بي سي"، اليوم الاثنين، إن سعر جبة "بيج ماك" بات أغلى من برميل سعر #النفط لخام تكساس الأمريكي.





وأشارت إلى أن سعر الوجبة يبلغ 5.99دولار، فيما وصل سعر برميل النفط في العقود الآجلة الأمريكية إلى 16 سنتا.





وأشارت القناة إلى أن سعر تلك الوجبة من ماكدونالدز يعد أحد مؤشرات المراجع السعريّة للعديد من السلع حول العالم.





وكان سعر النفط الأمريكي قد هبط خلال تعاملات اليوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى له في تاريخه.





وبحسب "ماركت ووتش" انهار مؤشر النفط الأمريكي دون مستوى 3 دولارات للبرميل، وفي طريقه إلى أدنى إغلاق وأكبر انخفاض ليوم واحد على الإطلاق.





وذكرت وكالة "رويترز" أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 86% (16 دولارا للبرميل) مسجلت مستوى 2.5 دولار للبرميل.





في حين تم تداول مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 26.39 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 6.02% عن سعر الإغلاق السابق.



