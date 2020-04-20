AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

8 معادن وأحجار أغلى من البترول .. تعرف عليها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
للمرة الأولى على الإطلاق وصلت قيمة  الذهب الأسود " البترول"  الى نحو دولار للبرميل الواحد، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم الذي يشهد كارثة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا و انحدارا اقتصاديا هائلا ينذر بافلاس بعض البلاد.


في التقرير التالي نستعرض  المعادن والمواد الأغلى من البترول الذي أصبح أرخص من سعر المياه.


الفرانسيوم 
الفرانسيوم المعدن الطبيعي الأغلى في العالم .. يعتبر عنصر الفرانسيوم (بالإنجليزية: Francium) المعدن الطبيعي الأغلى في العالم؛ حيث إنّ إنتاج 100غ من الفرانسيوم يتجاوز مليارات الدولارات، وعلى الرغم من أن الفرانسيوم يتكون بشكل طبيعي إلّا أنّه يتحلّل بسرعة بحيث لا يمكن تجميعه للاستخدام، ويتم إنتاج عدد قليل من ذراته تجاريًا.


المادة المضادة أو "Antimatter":
تعتبر المادة المضادة أكثر مواد الكون تكلفة إذ تقدر تكلفة مكونيها البوزيترون - 25 مليار دولار للجرام الواحد والهيدروجين المضاد - 62.5 تريليون دولار للجرام الواحد. ذلك لأن إنتاجها أمر صعب جدا إذ يتطلب انتاج كميات قليلة منها أكثر المعدات تطورا في العالم الموجودة لدى منظمة الأبحاث الأوروبية.


الكاليفونيوم
ويبلغ سعر الجرام الواحد من هذه المادة 27 مليون دولار، وقد اكتشفت هذه المادة عام 1950 في ولاية كاليفورنيا، وهي معدن نادر ومن أدق العناصر وأكثرها تكلفة بعد المادة المضادة، حتى إنه لا ينتج منه سنويا سوى من 0.2 جرام فقط، ويستطيع جزء من مليون من جرام الكاليفونيوم المشع أن يولد 170 مليون نيوترون في الدقيقة الواحدة ما يجعله ساما جدا.


الألماس
يصل سعر القيراط الواحد من أنقى وأجود أنواعه إلى 55 ألف دولار. وهو يستخدم في عدة صناعات أشهرها الحلي والإكسسوارات، كما يستخدم في صناعة رؤوس الحفارات العملاقة.


التريتيوم:
يصل سعر الجرام الواحد منه إلى 30 ألف دولار، وهو عنصر مشع يستخدم في استخراج الطاقة الذرية بالاندماج، كما يتسبب في إطلاق وإشعال التسلسل المفجر في القنبلة الهيدروجينية ويبلغ وزنه ثلاثة أضعاف وزن الهيدروجين العادي.


حجر التافيات
وهو من الأحجار الكريمة الشديدة الندرة، ولندرتها لم يذكر أي استخدام لها إلا كمجوهرات وأحجار كريمة فقط. ويصل سعر الجرام الواحد منه إلى 20 ألف دولار.


البينايت
ويعرف بالماس الأحمر، وهو أحد أنواع الأحجار الكريمة النادر وجودها في العالم، ولا توجد إلا في ميانمار،  ويبلغ معدل سعر الجرام الواحد 9 آلاف دولار.

 
البلوتونيوم 
ويبلغ سعر الجرام الواحد 4 آلاف دولار، وهو معدن ثقيل جدا وعالي الكثافة، أكثف من الرصاص بـ 1،74 مرة تقريبا، ومشع وسام. اكتشف في الولايات المتحدة عام 1940 وهو عنصر قابل للانشطار، وتستخدم طاقته لصناعة القنابل النووية، ولإنتاج الطاقة في بعض المفاعلات النووية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع رهيب في أسعار الذهب .. جنيه المعدن الأصفر يقفز 224 جنيها خلال 2020

الدولار السبب .. كيف انخفضت أسعار الذهب 100 جنيه في مصر ؟

وفاة حسنى مبارك.. أسعار الذهب تتراجع بشكل كبير اليوم الثلاثاء

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

عيار 21 ينخفض 50 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 14- 3 - 2020.. فيديو

عيار 24 يسجل 798 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020

ترشيحاتنا

شرط وحيد لضم الأهلي نجم صن داونز.. تفاصيل

أستاذ علم نفس: يشخص حالة حنين حسام ويؤكد: علاجها بالمناقشة ومعرفة دوافعها

هل تجوز صلاة التراويح خلف الإمام في التليفزيون؟.. شاهد رد الإفتاء

الكويت.. قرار بتعديل موعد حظر التجول بداية من رمضان

محليا ودوليا..لماذا خسر الأهلي معركته ضد عبدالله السعيد؟

أحمد موسى: أحد معارضى مقترح رفع الأذان في رمضان قبل رأس خيرت الشاطر.. شاهد

AdvertisementS

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

حنين حسام: أبويا وأمي راضيين وحصلت على 3 آلاف جنيه مقابل الفيديو.. شاهد

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان.. لميس الحديدي توضح

كويكب فضائي ضخم يقترب من الأرض الليلة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي