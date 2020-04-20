8 معادن وأحجار أغلى من البترول .. تعرف عليها

للمرة الأولى على الإطلاق وصلت قيمة الذهب الأسود " البترول" الى نحو دولار للبرميل الواحد، في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم الذي يشهد كارثة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا و انحدارا اقتصاديا هائلا ينذر بافلاس بعض البلاد.









في التقرير التالي نستعرض المعادن والمواد الأغلى من البترول الذي أصبح أرخص من سعر المياه.









الفرانسيوم

الفرانسيوم المعدن الطبيعي الأغلى في العالم .. يعتبر عنصر الفرانسيوم (بالإنجليزية: Francium) المعدن الطبيعي الأغلى في العالم؛ حيث إنّ إنتاج 100غ من الفرانسيوم يتجاوز مليارات الدولارات، وعلى الرغم من أن الفرانسيوم يتكون بشكل طبيعي إلّا أنّه يتحلّل بسرعة بحيث لا يمكن تجميعه للاستخدام، ويتم إنتاج عدد قليل من ذراته تجاريًا.









المادة المضادة أو "Antimatter":

تعتبر المادة المضادة أكثر مواد الكون تكلفة إذ تقدر تكلفة مكونيها البوزيترون - 25 مليار دولار للجرام الواحد والهيدروجين المضاد - 62.5 تريليون دولار للجرام الواحد. ذلك لأن إنتاجها أمر صعب جدا إذ يتطلب انتاج كميات قليلة منها أكثر المعدات تطورا في العالم الموجودة لدى منظمة الأبحاث الأوروبية.









الكاليفونيوم

ويبلغ سعر الجرام الواحد من هذه المادة 27 مليون دولار، وقد اكتشفت هذه المادة عام 1950 في ولاية كاليفورنيا، وهي معدن نادر ومن أدق العناصر وأكثرها تكلفة بعد المادة المضادة، حتى إنه لا ينتج منه سنويا سوى من 0.2 جرام فقط، ويستطيع جزء من مليون من جرام الكاليفونيوم المشع أن يولد 170 مليون نيوترون في الدقيقة الواحدة ما يجعله ساما جدا.









الألماس

يصل سعر القيراط الواحد من أنقى وأجود أنواعه إلى 55 ألف دولار. وهو يستخدم في عدة صناعات أشهرها الحلي والإكسسوارات، كما يستخدم في صناعة رؤوس الحفارات العملاقة.









التريتيوم:

يصل سعر الجرام الواحد منه إلى 30 ألف دولار، وهو عنصر مشع يستخدم في استخراج الطاقة الذرية بالاندماج، كما يتسبب في إطلاق وإشعال التسلسل المفجر في القنبلة الهيدروجينية ويبلغ وزنه ثلاثة أضعاف وزن الهيدروجين العادي.









حجر التافيات

وهو من الأحجار الكريمة الشديدة الندرة، ولندرتها لم يذكر أي استخدام لها إلا كمجوهرات وأحجار كريمة فقط. ويصل سعر الجرام الواحد منه إلى 20 ألف دولار.









البينايت

ويعرف بالماس الأحمر، وهو أحد أنواع الأحجار الكريمة النادر وجودها في العالم، ولا توجد إلا في ميانمار، ويبلغ معدل سعر الجرام الواحد 9 آلاف دولار.





البلوتونيوم

ويبلغ سعر الجرام الواحد 4 آلاف دولار، وهو معدن ثقيل جدا وعالي الكثافة، أكثف من الرصاص بـ 1،74 مرة تقريبا، ومشع وسام. اكتشف في الولايات المتحدة عام 1940 وهو عنصر قابل للانشطار، وتستخدم طاقته لصناعة القنابل النووية، ولإنتاج الطاقة في بعض المفاعلات النووية.



