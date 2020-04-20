ماسك دقيق الشوفان والزبادي

دقيق الشوفان والزبادي من الوصفات الفعالة جدا فى البشرة الجافة حيث أن

الشوفان بتقشير البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة والأوساخ والشوائب ، وبالتالي ينعش الطبقة العليا من الجلد لتقليل الجفاف ، الزبادي مقشر بسبب وجود حمض اللاكتيك فيه ويحسن نسيج البشرة وترطيبها.