يعد ماسك دقيق الشوفان والزبادي من الوصفات الفعالة جدا فى البشرة الجافة حيث أن الشوفان بتقشير البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة والأوساخ والشوائب ، وبالتالي ينعش الطبقة العليا من الجلد لتقليل الجفاف ، الزبادي مقشر بسبب وجود حمض اللاكتيك فيه ويحسن نسيج البشرة وترطيبها.
عرض موقع "boldsky" طريقة عمل ماسك دقيق الشوفان والزبادي لعلاج مشاكل البشرة الجافة.
مكونات الماسك:
2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان المطحون
1 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة كبيرة عسل
طريقة استعمال الماسك:
خذي دقيق الشوفان المطحون في وعاء.
أضيفي الزبادي والعسل إليها واخلطيها جيدًا للحصول على معجون.
ضعي المعجون على وجهك ورقبتك.
اتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى يجف ثم اشطفه جيدًا لاحقًا