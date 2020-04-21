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تعليم

انطلاق الملتقى الأول عبر الإنترنت بجامعة المنصورة "تغييرات الأعمال في أزمة كورونا".. اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:00 ص
جامعة المنصورة -
جامعة المنصورة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى الأول عبر الإنترنت بجامعة المنصورة، بعنوان "التغييرات في عالم الأعمال خلال وبعد أزمة كورونا المستجد"، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 22 أبريل  الجاري.

يبدأ اليوم بجلسة افتتاحية بمشاركة السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسيد الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة.

تتحدث خلال الجلسة الافتتاحية الدكتورة مها فخري موسى الرئيس التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن أهداف المشروع وما حققه من إنجازات خلال أزمة Covid 19 ثم الجلسة الأولى مع الدكتور عبد العزيز علي حسن وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث، بروفيسور.محمود الثلث الخبير في علم الأوبئة والصحة العامة بالمملكة المتحدة وحوار حول الأزمات الاقتصادية وطرق إدارتها في زمن الأوبئة.

تعقبها الجلسة الثانية مع د.محمد الحديدي مدير التسويق بشركة Jovie لمنتجات ألبان الأطفال والتعرف على تكنيكات تكييف الشركات لاستراتيجياتها التسويقية أوقات الأزمات، الدكتور نيفين عبد الخالق نائب رئيس مجلس إدارة شركة جماعة المهندسين الاستشاريين للحديث عن توجهات سوق الأعمال خلال وبعد كورونا ثم الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول مع م.أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية وحقائق وأرقام عن النمو المحلي وفرص ريادة الأعمال. ويختتم اليوم الأول لجلسة عن الفرص المتاحة لذوي الإعاقة في عصر الأزمة وما بعدها مع ممثلين مركز المنصورة لخدمات ذوي الإعاقة الدكتورة سماح خميس و الدكتورة إيمان أبو الفضل وزينب مسعد مديرة مركز الحياة لذوي الإعاقة.
انطلاق الملتقى الأول عبر الإنترنت بجامعة المنصورة "تغييرات الأعمال في أزمة كورونا".. اليوم
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