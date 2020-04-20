إليسا: كورونا اتعمل لشيء معين وعلاجه سيعلن عنه قريبًا

قدمت الفنانة إليسا، التحية والشكر للجيش الأبيض في كل مكان بالعالم، مشددة على أن المنظمات الطبية في العالم هي التي تقاتل في الصفوف الأمامية وتواجه جائحة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت "إليسا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا أن نخفف على الجيش الأبيض ونلتزم بكافة الإجراءات الوقاية والاحترازية ونلتزم بالمنازل،حتى نخفف عليهم ولا نكون عوامل ضغط، وتابع:"لابد أن نخفف عنهم المخاطر ونلتزم بالمنازل من أجل مساعدة الجيش الأبيض..وأنا بوجه ليهم أكبر تحية فى كل مكان بالعالم".

وأكدت "إليسا"، إنه مستبشرة خير بقدوم شهر رمضان الكريم، وتابعت:"رمضان كريم وأن شاء خلال الشهر الكريم نشوف أيام أحلى ومرحلة أفضل مما نعيش فيه الآن".

وشددت "إليسا"، على أنها مؤمنة بنظرية المؤامرة وهذا رأى شخصى بالنسبة لها، وتابعت:"أنا متأكدة أن هذا الفيروس اتعمل لشيء معين والدواء الخاص به سيعلن عنه قريبًا".