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رياضة

شريف إكرامي: لم أحدد مصيري بعد.. والزمالك لم يفاوضني طوال مسيرتي.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:03 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مسؤولي نادي الزمالك لم يدخلوا معه في مفاوضات نهائيًا في أي فترة من الفترات.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن نادي الزمالك لم يفاوضه ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الحالية.

وتابع: "لم أحدد مصيري حتى الوقت الجاري، هناك بعض العروض أدرسها جيدًا وسأستقر على النادي الذي أراه مناسبا لي في الفترة المقبلة".

وكان بيراميدز توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم والذي انتقل رسميا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعلن شريف اكرامي حارس مرمي الاهلي الرحيل عن القلعه الحمراء فى نهاية الموسم الحالي لعدم المشاركة كثيرا مع الفريق.
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