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توك شو

عمار يا مصر.. وليد توفيق: المشروعات الكبرى أعادت القاهرة لقوتها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:52 ص
صدى البلد
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عادل نصار

قال الفنان وليد توفيق، إنه يطبق قرار العزل الفنى بكل حذافيره، من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مشددًا على أن الوقاية أفضل من العلاج، وتابع:" الحكاية مش سهلة وعلينا اتباع التعليمات".

 

وأضاف "توفيق"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة "الأولى"، أن العزل المنزلى شيء جميل جعلنا ندرك النعم التى كنا نعيش فيها قبل الجائحة.


وشدد ضرورة التكاتف والتعاون من أجل تجاوز الأزمة والعبور إلى بر الأمان، وتعود الحياة مرة أخرى لطبيعتها ، مضيفا: "أنا ضد الحزن والاكتئاب وبحب الفرح والبهجة".

 

وأشاد المطرب وليد توفيق، بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، من طرق وكبارى، وغيرها.


وأكد : "أنا من قريب كنت فى مصر وشوفت الطرق والأنوار والمشروعات الجديدة حاجات تؤكد على عودة مصر.. وأنا أغنى لمصر الحبيبة.. وعمار يا مصر".

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