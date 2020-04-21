أول شركة طيران في العالم تعلن إفلاسها بسبب كورونا

أعلنت شركة طيران "فيراجن استراليا" الأسترالية، إفلاسها؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.





وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تفقد شركات الطيران العالمية 314 مليار دولار من الإيرادات؛ بسبب جائحة فيروس كورونا في 2020، ارتفاعا من تقديره السابق في 24 مارس بأن الخسائر ستكون 252 مليارا.





وأضاف الاتحاد أن قيمة الخسارة المتوقعة تمثل انخفاضا نسبته 55 بالمائة في إيرادات خدمات الركاب مقارنة بإيرادات العام السابق بناء على حركة النقل الجوي التي من المتوقع أن تتراجع 48 بالمائة.





وتستمر الخسائر التي يتعرض لها قطاع الطيران في العالم، وذلك بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في العالم، وما أعقبه من إخلاق حدود البلاد.