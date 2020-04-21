10905 إصابات.. سلطنة عمان تعلن ارتفاعا جديدا فى حالات كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 منهم 39 عمانيا و59 غير عماني، وبذلك يصبح العدد الكلّي لحالات الإصابات المسجلة في السلطنة 10905 حالات والوفيات 8 حالات كما تم تسجيل 238 حالة شفاء.





وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.





وناشدت جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.



