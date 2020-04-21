AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غاب عن حدث سنوي مهم.. حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:40 ص
رد جديد من كوريا
رد جديد من كوريا الجنوبية على حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام التابعة لـ كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء رد جديد من سيول على حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية دماغيًا.

وأفاد تقرير إعلامي في كوريا الجنوبية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مريض ولكن ليس لدرجة الخطورة موضحة أنه يتلقى العلاج بعدما خضع لإجراء طبي خاص بالقلب والأوعية الدموية مطلع الشهر الجاري وذلك وسط تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن حدث سنوي مهم.

واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها كيم إيل سونج، وهو جد الزعيم الحالي، يوم 15 أبريل لكن لم يرد ذكر اسم كيم بين الحضور.

ونقل موقع (ديلي إن.كيه) الإلكتروني الذي يديره منشقون كوريون شماليون في الأغلب، عن مصادر داخل كوريا الشمالية قولها إن كيم يتعافى في فيلا بمقاطعة هيانجسان التي تقع على الساحل الشرقي للبلاد بعدما خضع لإجراء طبي في مستشفى هناك يوم 12 أبريل نيسان.

وامتنعت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية عن التعليق على التقرير.

وجاء في تقرير الموقع الإلكتروني أن صحة كيم تدهورت في الشهور القليلة الماضية بسبب التدخين بشراهة والبدانة والإفراط في العمل.

ونقل التقرير عن مصدر قوله ”ما فهمته هو أنه يعاني (من مشاكل في القلب والأوعية الدموية) منذ أغسطس لكن الأمر تفاقم بعد زياراته المتكررة لجبل بايكتو“.

وأضاف أن كيم توجه إلى المستشفى بعدما ترأس اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم 11 أبريل نيسان وكانت هذه آخر مرة يُشاهد فيها الزعيم الكوري الشمالي في العلن.

وأطلقت بيونجيانج العديد من الصواريخ قصيرة المدى الأسبوع الماضي وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن الأمر يأتي في إطار الاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل سونج. وعادة ما يتابع كيم مثل هذه الأحداث العسكرية بنفسه لكن لم تصدر وكالة الأنباء المركزية الكورية تقريرا عن إطلاق الصواريخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط رعب كورونا.. لماذا لا يرتدي زعيم كوريا الشمالية الكمامة؟

مخاوف بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية بعد غيابه عن حدث مهم لأول مرة

وسط جائحة كورونا.. غياب زعيم كوريا الشمالية عن حفل وطني مهم يثير الشكوك بشأن صحته

أنباء عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية عقب إجراء جراحة

كوريا الجنوبية تشكك في تقارير أمريكا عن تدهور حالة كيم جونج أون

زعيم كوريا الشمالية في حالة صحية حرجة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تشييع جثمان عمرو عبد السميع ظهر اليوم

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

دعاء الخوف من كورونا.. كلمات تنجيك من الأمراض والأوبئة رددها الآن

طفرات أشد عدوانية.. تطورات خطيرة في كورونا تضرب عدة دول

محامي محمد رمضان عن صورة مسلسله الجماعية: طبيعية والتقطت قبل الحظر.. فيديو

وزير الاقتصاد الإماراتي يزف بشرى سارة لشعبه.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك منزلها خوفا من نشر عدوى كورونا.. ممرضة تشارك لقطات مؤثرة لعائلتها

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق