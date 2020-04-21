AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دولة عربية جديدة تعلن عدم تسجيل إصابات كورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:57 ص
دولة عربية جديدة
دولة عربية جديدة تعلن عدم تسجيل إصابات كورونا خلال 24 ساعة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت دولة عربية جديدة اليوم الثلاثاء عن عدم تسجيل اي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية .

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد المصابين في القدس إلى 132 مصابا بعد تسجيل 12 إصابة جديدة، وفقا لما ورد لوزارة الصحة من المصادر المحلية في العاصمة المحتلة، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 461.

وأوضحت الكيلة خلال الإيجاز الصحفي الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين إن عدد الإصابات في المحافظات الشمالية استقر عند 314 إصابة، إضافة إلى 15 إصابة في المحافظات الجنوبية، و132 إصابة (حصيلة مبدئية) في القدس عاصمة دولة فلسطين، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 72 حالة.

وأكدت أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثقة، مشيرةً إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص.

ونعت الكيلة المواطنة المقدسية نفوز الجولاني (57 عاما) من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، والتي توفيت مساء أمس الاثنين متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الوفيات إلى أربع منذ انتشار الوباء في فلسطين مطلع شهر مارس الماضي.

وشارك في الإيجاز الصحفي وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووزير التعليم العالي محمود أبو مويس، والمتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد إصابات كورونا في فلسطين لـ 155 بعد تسجيل 21 حالة جديدة

تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.. فيديو

فلسطين تسجل حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد لـ 205 حالات

فلسطين تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا

فلسطين تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ 263 حالة

الصحة الفلسطينية: أجرينا 17250 فحص كورونا وإصابة 268 شخصا

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ورق العنب؟.. اكتشف بنفسك

في ذكرى ميلاده.. سر تنبؤ فريد الأطرش بوفاته خلال أيامه الأخيرة

بإطلالة ملفتة.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فخر السعوديين.. أول متخصصة تصنع العيون الاصطناعية في منطقة الخليج

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فتحى على السوشيال ميديا

اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2450 جنيها..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ترك منزلها خوفا من نشر عدوى كورونا.. ممرضة تشارك لقطات مؤثرة لعائلتها

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

8 فوائد لـ تنظيف البشرة العميق