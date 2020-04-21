دولة عربية جديدة تعلن عدم تسجيل إصابات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت دولة عربية جديدة اليوم الثلاثاء عن عدم تسجيل اي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على مدار الـ24 ساعة الماضية .





وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات الضفة وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين ارتفع عدد المصابين في القدس إلى 132 مصابا بعد تسجيل 12 إصابة جديدة، وفقا لما ورد لوزارة الصحة من المصادر المحلية في العاصمة المحتلة، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 461.





وأوضحت الكيلة خلال الإيجاز الصحفي الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين إن عدد الإصابات في المحافظات الشمالية استقر عند 314 إصابة، إضافة إلى 15 إصابة في المحافظات الجنوبية، و132 إصابة (حصيلة مبدئية) في القدس عاصمة دولة فلسطين، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 72 حالة.





وأكدت أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثقة، مشيرةً إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص.





ونعت الكيلة المواطنة المقدسية نفوز الجولاني (57 عاما) من بلدة سلوان بالقدس المحتلة، والتي توفيت مساء أمس الاثنين متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الوفيات إلى أربع منذ انتشار الوباء في فلسطين مطلع شهر مارس الماضي.





وشارك في الإيجاز الصحفي وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووزير التعليم العالي محمود أبو مويس، والمتحدث باسم وزارة الداخلية غسان نمر.



