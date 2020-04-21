AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

يوسف إدوارد: كل الشكر للإعلاميين والصحفيين على تغطيتهم المتميزة لاحتفالات القيامة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

قدم يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي لاحتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، الشكر لكافة الإعلاميين والصحفيين على مجهوداتهم في  متابعة تغطية احتفالات عيد القيامة المجيد بكل "مهنية واحترافية" والمساهمة في نقل الاحتفال إلى جموع الشعب المصري الذي منعته الظروف بسبب اعتبارات تحديات مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد. 


واحتفلت الكنيسة الإنجيلية في مصر مساء السبت الماضى برئاسة الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة بعيد القيامة المجيد بدون حضور شعبي، وظهرت الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة فارغة إلا من عدد محدود من قيادات الكنيسة على غير ما هو معتاد في مثل هذه الاحتفالات من كل عام. 


وألقى الدكتور القس إندريه زكي كلمة خلال الاحتفالية قدم خلالها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على القرارات التى جنبت مصر العديد من المخاطر الخاصة بفيروس كورونا، وأن اهتمام الحكومة المصرية بهذه الأزمة غي مسبوق حفاظا على أرواح المواطنين.


وقدم "زكي" الشكر لكافة قيادات الدولة وأعضاء البرلمان على تهنئتهم بعيد القيامة المجيد، كما شكر قيادات الكنيسة الإنجيلية على التزامهم وأبناء الطائفة بقرارات الحظر في إطار مواجهة فيروس كورونا.


وتضمنت الاحتفالية التى شهدتها الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة كلمة روحية للقس يوسف سمير إلى جانب قراءة كتابية للقس ناصر كتكوت مسئول الكنيسة الرسولية، إلى جانب تقديم فقرة من الترانيم الروحية للمايسترو ناير ناجي، وفريق الحياة الأفضل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرسولية تدعو كنائسها لتخصيص مبلغ لدعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا

الطائفة الإنجيلية تحتفل بعيد القيامة غدًا بدون شعب

يوسف إدوارد: ملتزمون بإجراءات الوقاية خلال احتفال "الإنجيلية" بعيد القيامة

اليوم .. القس إندريه زكي يترأس احتفالات الطائفة الإنجيلية عيد القيامة المجيد بدون حضور شعبي

للمرة الأولى في التاريخ الحديث.. غياب الأقباط عن صلاة عيد القيامة المجيد بالكنائس.. وهذه خريطة الاحتفالات "أونلاين" برئاسة البابا تواضروس

الطائفة الإنجيلية تبدأ احتفالات عيد القيامة المجيد من كنيسة مصر الجديدة بدون حضور شعبي

ترشيحاتنا

كانا على وشك الموت.. تغير لون بشرة طبيبين مصابين بـ كورونا في ووهان

دولة عربية جديدة تعلن عدم تسجيل إصابات كورونا خلال 24 ساعة

اختفت في ظروف غامضة وبرأتها فنانة من الموساد.. 7 معلومات عن الراقصة كيتي

تحذيرات عاجلة من الزراعة للمواطنين عند مواجهة الخفافيش

طلاب الثانوية العامة يطالبون بتحويل امتحانهم لقدرات خوفا من كورونا

الصحة: أغلب حالات الوفاة بفيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانا على وشك الموت.. تغير لون بشرة طبيبين مصابين بـ كورونا في ووهان

بالأبيض والأسود.. هدى المفتي تخطف الأنظار بإطلالة من الخمسينات

في أفريقيا.. ارتداء الكمامة أو التعرض لعقوبات صارمة