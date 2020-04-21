يوسف إدوارد: كل الشكر للإعلاميين والصحفيين على تغطيتهم المتميزة لاحتفالات القيامة

قدم يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي لاحتفال الطائفة الإنجيلية في مصر بعيد القيامة المجيد، الشكر لكافة الإعلاميين والصحفيين على مجهوداتهم في متابعة تغطية احتفالات عيد القيامة المجيد بكل "مهنية واحترافية" والمساهمة في نقل الاحتفال إلى جموع الشعب المصري الذي منعته الظروف بسبب اعتبارات تحديات مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد.





واحتفلت الكنيسة الإنجيلية في مصر مساء السبت الماضى برئاسة الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة بعيد القيامة المجيد بدون حضور شعبي، وظهرت الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة فارغة إلا من عدد محدود من قيادات الكنيسة على غير ما هو معتاد في مثل هذه الاحتفالات من كل عام.





وألقى الدكتور القس إندريه زكي كلمة خلال الاحتفالية قدم خلالها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على القرارات التى جنبت مصر العديد من المخاطر الخاصة بفيروس كورونا، وأن اهتمام الحكومة المصرية بهذه الأزمة غي مسبوق حفاظا على أرواح المواطنين.





وقدم "زكي" الشكر لكافة قيادات الدولة وأعضاء البرلمان على تهنئتهم بعيد القيامة المجيد، كما شكر قيادات الكنيسة الإنجيلية على التزامهم وأبناء الطائفة بقرارات الحظر في إطار مواجهة فيروس كورونا.





وتضمنت الاحتفالية التى شهدتها الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة كلمة روحية للقس يوسف سمير إلى جانب قراءة كتابية للقس ناصر كتكوت مسئول الكنيسة الرسولية، إلى جانب تقديم فقرة من الترانيم الروحية للمايسترو ناير ناجي، وفريق الحياة الأفضل.