بدون وفيات.. السودان يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل وفيات جديدة، وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الإثنين الموافق ٢٠/ أبريل/ ٢٠٢٠.





وتابعت وزارة الصحة السودانية أن الحالات الجديدة قد سجلت بولاية الخرطوم ليرتفع بذلك العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (١٠٧) حالة، متضمنة (١٢) وفاة مع تلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة ليصبح إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (٨) حالات.





من جانبها شددت وزارة الصحة علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه متى ما ظهرت .