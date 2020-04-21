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أخبار البلد

حرس الحدود: ضبط ٣.٥ مليون قرص مخدر و300 خارج عن القانون بشمال سيناء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:22 م
القوات المسلحة: تدمير
القوات المسلحة: تدمير ١٠ فتحات نفق وضبط ٣١٨ بندقية
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محمد إبراهيم
تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على جميع الاتجاهات الإستراتيجية. 

وتمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم اكتشاف وتدمير 10 فتحات نفق بشمال سيناء، كما تم ضبط 7 بنادق قناصة، و6 بنادق آلية، و2 رشاش، و300 بندقية خرطوش، و3 مسدس عيار 9 مللى، فضلًا عن ما يزيد على 300 ألف طلقة مختلفة الأعيرة.

كما تم ضبط 4,5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و3,5 مليون قرص من المواد المخدرة، و54 طنا من نبات البانجو، و46 كيلو من مادة الأفيون المخدر.

كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة، والتى تمكنت من اكتشاف وتدمير 100 مزرعة  لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة 93 فدانًا، و866 مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة 668 فدانًا، و2434 كيلو جراما من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط 9 مصانع حشيش تحتوى على 7 مكابس لخام الحشيش.

كما تم ضبط أربعة عشر هاتفًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و880 جهازًا تستخدمها العناصر الإجرامية فى تتبع خط سير المركبات، وضبط 56 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، وأكثر من 71 طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب، و77 كيلو جراما من المشغولات الفضية، و228 ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتواؤها على مواد مسرطنة، وضبط 122 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.

فى سياق متصل، نجحت قوات حرس الحدود فى القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ4710 أفراد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

كما تم التحفظ على 271 عربة ومركبة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، وقد تمت إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ إجراءات إحكام السيطرة على جميع المنافذ والمعابر لحماية البلاد من جميع المخاطر.

كما يأتي ذلك تزامنًا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد.
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