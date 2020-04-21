تعليم الوادي الجديد: مسابقة رمضانية كبرى للطلاب الموهوبين

تنفذ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مسابقة كبرى خلال شهر رمضان المبارك للطلاب، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بقطاع تعليم المحافظة.

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح مرغني، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي، أن المسابقة تستهدف الطلاب من المراحل المختلفة.رياض الأطفال _ الابتدائية _ الإعدادية _ الثانوية ( عام وفني ) وطلاب التربية الخاصة( فكرية - صم - دمج).

وأشار مرغنى، إلى موضوعات المسابقة والتي تتضمن: أفضل صوت في تلاوة القرآن للمراحل الثلاث، على ألا يزيد الوقت عن ثلاث دقائق، وأفضل صوت في الإنشاد الديني والتواشيح للمراحل الثلاث، على ألا يزيد الوقت عن أربع دقائق، أفضل طريقة للتعبير بالدعاء لمصرنا الحبيبة لطلاب التربية الفكرية والدمج/ وأفضل رسم لفانوس رمضان لطلاب الصم وضعاف السمع على ورقة A4.

وأضاف، أن المسابقة، تتضمن أفضل خطيب يلقي خطبة عن الوحدة الوطنية، لا تزيد عن أربع دقائق المراحل الثلاث، وسيجري تلقى الأعمال والفيديوهات عن طريق صفحات قسم الموهوبين بكل إدارة تعليمية وتقييمها ويتم إرسال الفائز بالمركز الأول على مستوى كل إدارة لكل مرحلة لإدارة الموهوبين بالمديرية في موعد أقصاه يوم ١٦ من شهر رمضان المعظم لإعلان الفائزين على مستوى قطاع التعليم بالمحافظة نهاية الشهر الكريم.

وأشار إلى تنظيم مسابقة ثقافية ( سؤال كل يوم ) ويتم طرح السؤال على صفحة ديوان المديرية لمدة خمسة عشر يوما ويتم تلقى الاجابات من وقت نشر السؤال حتى العاشرة مساء كل يوم ويجري وإعلان الفائز عن طريق القرعة ويتم منحه جائزة فورية>

استجابة لـ صدى البلد.. المنوفية تبحث شكوى مصرف ميت أبو الشيخة وتستكمل أعمال التطهير