منعا للوباء.. 403 نواب يسجلون حضورهم في الجلسة العامة بنظام بصمة الوجه

حرص أعضاء مجلس النواب، على الالتزام بإحراءات الحماية من فيروس كورونا، والتي اتخذتها الأمانة العامة للبرلمان، استعدادا للجلسة العامة اليوم الثلاثاء.





ومن هذا المنطلق، حرص ٤٠٣ أعضاء على تسجيل حضورهم الجلسة العامة، بنظام بصمة الوجه، بينما سجل ٣٥ عضوا تسجيلهم بنظام بصمة الإصبع.





يذكر ان مجلس النواب، حرص على تطبيق الإجراءات الإحترازية للحماية من فيروس كورونا، استعدادا لعقد الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، وذلك باتباع إجراءات الوقاية تلتى اتخذتها الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، وبدأت الاحراءات بقياس الحرارة لجميع النواب والمترددين على المجلس، وتسليمهم كمامات، والمرور عبر ممر التعقيم الذاتي المتواحد على جميع بوابات الدخول.