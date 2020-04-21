رئيس مجلس النواب والأعضاء: كل التحية والتقدير للمستشار فوزي

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، توجيه الشكر والتقدير لأمانة البرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، من قبل الدكتور على عبدالعال، لجهود الأمانة في تحصين البرلمان على مدار الفترة الماضية بإجراءات وتدابير وقائية في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.





وتأتي جهود الأمانة وفق مستهدفات صحة وسلامة كافة المترددين على المجلس، فيما استقبل النواب تحية عبدالعال للامانة العامة، بالتصفيق الحاد ، تحية للأمين العام تقديرا على جهوده المبذولة فى تطوير العمل بالأمانة العامة ، ومد النواب بكافة المعلومات من خلال التابلت، وإحداث حالة من النهوض والتطوير بكافة المستويات بأمانة البرلمان.





وتضمنت جهود الأمانة العامة لتحصين البرلمان، منذ بداية الأزمة في مارس الماضي على مستويات التطهير والتعقيم والتوعية، معرتفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا.





ومع انعقاد جلسة اليوم كانت هناك العديد من الإجراءات الإضافية، والتي استهدفت الإجراءات الاحترازية الأضافية وفق ضوابط منظمة الصحة العالمية حيث التباعد الاجتماعي ومن ثم قامت الأمانة العامة بوضع بعض الإرشادات للنواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة بينهم.





كما تم تفعيل إثبات الحضور للنواب من خلال بصمة الوجه، فضلًا عن تطهير وتعقيم كافة قاعات المجلس وطرقاته، وتزويد جميع القاعات والمكاتب بالمطهرات اللازمة، مع توزيع الكمامات علي جميع المتررددين، مع تركيب غرف التعقيم الذاتي علي جميع أبواب المجلس والتى قامت بتوفيرها وزارة الإنتاج الحربي، بالكفاءة المطلوبة، حيث يتم من خلالها قياس درجة الحرارة والتعقيم الذاتي للمترددين على المجلس من النواب والعاملين بالأمانة العامة والمحررين البرلمانيين وذلك حفاظًا على سلامتهم.





وبداية اليوم الثلاثاء، أكد الأمين العام المجلس النواب المستشار محمود فوزي أن جلسة اليوم بها العديد من القوانين كلها تصب في مصلحة المواطن منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات.





جاء ذلك على هامش تفقد الأمين العام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها، وقال إن جلسة اليوم بها العديد من القوانين كلها تصب في مصلحة المواطن منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات، لافتا إلى أن إصدار هذه القوانين وتفعيلها ستساهم بشكل كبير في تنفيذ إجراءات القيادة والحكومة لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف أن استئناف الجلسات العامة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، رسالة واضحة بأن العمل سيستمر ولن يتوقف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.





وأشار إلى أن الجلسة دسمة جدا وبها موضوعات كثيرة ومهمة، موضحا أن حرص المجلس ورئيسه الدكتور علي عبد العال هو من عجل باستئناف الجلسات العامة رغم كل الظروف من أجل مصلحة الأداء الحكومي في المرحلة الفارقة من تاريخ مصر بسبب كورونا.





ونوه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي نفذت بشكل صارم في كل قطاعات المجلس وغرفه من أجل منع التكدس والزحام لعدم حدوث أي مشكلة تعرقل الأداء البرلماني، مناشدا الجميع الحرص على تنفيذ هذه الإجراءات هو ما نعول عليه باعتبار مجلس النواب نموذج يحتذى به للجميع.





وحول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة العامة في سبيل الحفاظ على صحة النواب وكل الحضور في المجلس، قال المستشار فوزي إنه توجد 4 أجهزة للتعقيم على بوابات المجلس، تهدف إلى التعقيم الذاتي لكل من يدخل أروقة المجلس.





وأشار إلى أن المؤشرات تؤكد نجاح المنظومة الجديدة التي وضعتها أمانة المجلس لاستئناف الجلسات في ظل الظروف القائمة، مشيدا بالتعاون القائم بين الجميع على المستويات كافة.





وتابع القول : "جاهزون لأي مشكلة طارئة في عمل هذه المنظومة"، منوها أن الجميع يسعى إلى نجاح هذه الاجراءات الجديدة من أجل الحفاظ على صحة كل من يدخل المجلس سواء من النواب أو العاملين أو الصحفيين والاعلاميين.





ووجه الشكر لوزارة الإنتاج الحربي للمساعدة وتوفير وسائل التعقيم الذاتي للمجلس في وقت قياسي من أجل استئناف الجلسات، مشيدا بالأداء التعاوني بين مؤسسات الدولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.