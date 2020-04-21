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مرأة

لصحة طفلك.. 4 قواعد للرضاعة الصناعية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:30 م
رضاعة صناعية
رضاعة صناعية
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آلاء حسن
الحليب الصناعى مهما غلا ثمنه وكثرت إصنافه لم ولن يصل إلى كمال حليب الأم إلا أن أنواع الحليب الصناعي الحديثة القريبة في تركيبها لحليب الأم سهلت كثيرًا مهمة الإرضاع الصناعى على الأم وخاصة الحليب الخاص بالأشهر الأولى من عمر الطفل. 

وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن قواعد لابد للأم أن تعرفها عن الرضاعة الصناعية:

1- عدد الرضعات اليومية
- من الممكن توزيعها على "خمس أو ست وجبات رضاعة يومية " على أن يتراوح الوقت الفاصل بين رضعتين متتاليتين من ساعتين إلى ثلاث ساعات.

- لا توقظي طفلك من أجل الرضاعة وحتى بعد أربع أو خمس ساعات من وجبة الرضاعة، واعلمي أنه لا يمكن أن يكون جائعًا حينما ينام بهدوء واستقرار.

2- كمية الوجبات
- هناك قاعدة عامة وهي أن يحدد طفلك بنفسه كمية الوجبة حسب شهيته ورغبته.

- عليك بعرض الوجبة على طفلك وهذا لا يعني أن تجبريه على إتمام الوجبة حتى نهايتها، فالطفل الذي يرفض ما تبقى في زجاجة الإرضاع يكون أخذ حاجته الغذائية بشكل وافي.

- حينما ينهي طفلك كمية الوجبة المقدمة له كاملة ويتكرر هذا خلال يومين، فإن هذا يوحي لنا أن الكمية المقدمة للطفل غير كافية ويفترض علينا زيادتها.

3- مدة وجبة الرضاعة
- يجب أن لا تقل مدة الوجبة عن عشرة_دقائق وإلا لن يتسنى للطفل الوقت الكافي للمص الذي يساعد على هضم الوجبة وعلى تنشيط عضلات فكيه

- تجنبي ابتلاع طفلك كميات كبيرة من الهواء_مع_الرضعة ومن أجل ذلك عليك بالقيام بمعايرة ثقوب حلمة الرضاعة حتى تتناسب مع المدة المذكورة أعلاه (10 دقائق).

- الحرارة المناسبة للحليب: هي الحرارة القريبة من حرارة_جسم الطفل أي 37°درجة.

4- تعقيم زجاجات الحليب:
- إن الحليب وسط مناسب لنمو الجراثيم، فلا تتركي الحليب في الزجاجة بعد انتهاء وجبة الرضاعة قومى بسكب الحليب مباشرا بعد الرضاعه .

- غسل جميع أقسام الزجاجة بعد انتهاء الرضعة: الزجاجة، الحلمة الاصطناعية، السدادة، مع الاعتناء بغسل الأقسام الصعبة التنظيف كقعر الزجاجة وأطراف الحلمة والسدادة.

- قومي بتعقيمها بغلي الزجاجة مع جميع أقسامها لمدة عشرين دقيقة (ضمن وعاء عميق يغطي جميع أقسام الزجاجة بالماء ).

- كيفيه تحضير زجاجات الرضاعة
- اغسلي يديك جيدًا.
- استعملي الزجاجة المعقمة بشكل جيد.
- املئيها بالماء المعدني المعبأ بشكل
- معقم أو الماء العادي بعد أن تقومين بغليه وتبريده ليصل إلى درجة الحرارة الطبيعية ( 37°).
- قومي بوضع كمية الحليب المناسبة.
- أغلقي الزجاجة وقومي برجها بشكل جيد حتى يختلط الحليب بالماء.
- يتوجب عليك تسخين الزجاجة حتى تصل لدرجة الحرارة الطبيعية (37°) إذا كنت تستعملين الماء المعدني البارد (بغمسها في ماء مغلي).
- من الممكن غلي الماء ثم تبريده حتى يصل لدرجة الحرارة الطبيعية (37°) ثم وضعه في وعاء عازل للحرارة.
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