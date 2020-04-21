لصحة طفلك.. 4 قواعد للرضاعة الصناعية



- عليك بعرض الوجبة على طفلك وهذا لا يعني أن تجبريه على إتمام الوجبة حتى نهايتها، فالطفل الذي يرفض ما تبقى في زجاجة الإرضاع يكون أخذ حاجته الغذائية بشكل وافي.



- حينما ينهي طفلك كمية الوجبة المقدمة له كاملة ويتكرر هذا خلال يومين، فإن هذا يوحي لنا أن الكمية المقدمة للطفل غير كافية ويفترض علينا زيادتها.



3- مدة وجبة الرضاعة

- يجب أن لا تقل مدة الوجبة عن عشرة_دقائق وإلا لن يتسنى للطفل الوقت الكافي للمص الذي يساعد على هضم الوجبة وعلى تنشيط عضلات فكيه





- تجنبي ابتلاع طفلك كميات كبيرة من الهواء_مع_الرضعة ومن أجل ذلك عليك بالقيام بمعايرة ثقوب حلمة الرضاعة حتى تتناسب مع المدة المذكورة أعلاه (10 دقائق).



- الحرارة المناسبة للحليب: هي الحرارة القريبة من حرارة_جسم الطفل أي 37°درجة.



4- تعقيم زجاجات الحليب:

- إن الحليب وسط مناسب لنمو الجراثيم، فلا تتركي الحليب في الزجاجة بعد انتهاء وجبة الرضاعة قومى بسكب الحليب مباشرا بعد الرضاعه .



- غسل جميع أقسام الزجاجة بعد انتهاء الرضعة: الزجاجة، الحلمة الاصطناعية، السدادة، مع الاعتناء بغسل الأقسام الصعبة التنظيف كقعر الزجاجة وأطراف الحلمة والسدادة.



- قومي بتعقيمها بغلي الزجاجة مع جميع أقسامها لمدة عشرين دقيقة (ضمن وعاء عميق يغطي جميع أقسام الزجاجة بالماء ).



- كيفيه تحضير زجاجات الرضاعة

- اغسلي يديك جيدًا.

- استعملي الزجاجة المعقمة بشكل جيد.

- املئيها بالماء المعدني المعبأ بشكل

- معقم أو الماء العادي بعد أن تقومين بغليه وتبريده ليصل إلى درجة الحرارة الطبيعية ( 37°).

- قومي بوضع كمية الحليب المناسبة.

- أغلقي الزجاجة وقومي برجها بشكل جيد حتى يختلط الحليب بالماء.

- يتوجب عليك تسخين الزجاجة حتى تصل لدرجة الحرارة الطبيعية (37°) إذا كنت تستعملين الماء المعدني البارد (بغمسها في ماء مغلي).

- من الممكن غلي الماء ثم تبريده حتى يصل لدرجة الحرارة الطبيعية (37°) ثم وضعه في وعاء عازل للحرارة.