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ثقافة

نهضة مصر للنشر تدعم 835 أسرة من العمالة المتضررة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:15 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

أعلنت نهضة مصر للنشر عن مساهمتها في حملة جمعية الأورمان من أجل دعم 835 أسرة من العمالة اليومية التي تضررت من الأحداث الحالية في عدد من المحافظات، حيث ساهمت الشركة بعدد 835 كرتونة إطعام لصالح الحملة، وذلك إيمانًا بأهمية المسئولية المجتمعية لدعم العمالة المصرية المتضررة في ظل استمرار الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد.

 

وقد أطلقت جمعية الأورمان في مارس 2020 حملة لدعم العمالة اليومية المتضررة تستهدف محافظات الصعيد، إضافة إلى الشرقية والدقهلية ومرسى مطروح وشمال سيناء، حيث قامت بحصر 50 قرية كل منها يحتوي على عدد كبير من الأسر المتضررة بسبب انتشار فيروس كورونا.


من جانبها، أكدت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر أن مساهمة شركتها تأتي في إطار دعم الجهود الجادة المبذولة لاحتواء الأزمة التي تمر بها البلاد. 


وأشارت إلى أنه إزاء هذا الدور لم تتردد نهضة مصرفي اتخاذ قرار المساهمة تلبيةًلاحتياجات الأفراد من العمالة غير المنتظمة فى ظل التحديات التي يواجهونها نتيجة فيروس كورونا، مشددة على أن الظروف الحالية تحتم على جميع الشركات القيام بمسئوليتها المجتمعية لتجاوز هذه الأزمة.


الجدير بالذكر، أن نهضة مصر شاركت فى عدد من المبادرات لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة،  وكان على رأسها مبادرة لدعم طلبة المدارس المجتمعية في عدد من محافظات مصر من خلال توفير كتب تعليمية للطلبة من سلسلة الأضواء لمساعدتهم فى استكمال الدراسة من المنزل.

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