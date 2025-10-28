لحظة إنسانية.. كارمن لبس تبكي في فيديو مؤثر وتتحدث عن الخذلان والحب

أثارت الفنانة اللبنانية كارمن لبس موجة واسعة من التفاعل بعد نشرها مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تبكي وتتحدث بصراحة عن مشاعر الحب والخذلان، في لحظة إنسانية لامست قلوب متابعيها.

وقالت لبس في المقطع الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل:

"تعرف بس بيصرلك فترة طويلة مسكر باب الحب.. قلبك وكل أنواع علاقات الحب، من كتر ما واجهت خيبات أمل، ويفوت حدا جديد على حياتك يفتح لك قلبه ويعطيك كل وقته، وبعدها يرجع يسكر قلبه ويتغير، وترجع تسأل حالك ليش؟ غلطت بشي؟ أعطيته زيادة؟ ليه ضل وراي لأفتح كل أبوابي؟".

وظهرت كارمن في الفيديو بصوت مرتجف وبحالة تأثر واضحة، فيما امتزجت كلماتها بموسيقى هادئة بصوت المطربة عبير نعمة في الخلفية، ما أضفى على المقطع طابعًا دراميًا وإنسانيًا عميقًا.

المشهد الصادق والعفوي أثار تعاطفًا كبيرًا من جمهورها، حيث انهالت عليها التعليقات التي عبّرت عن تقدير المتابعين لصدقها وجرأتها في التعبير عن مشاعرها بهذا الشكل الإنساني الصريح.

وعقب تفاعل الجمهور الكبير مع الفيديو، أوضحت كارمن لبس من خلال منشور آخر أن المقاطع التي تنشرها مؤخرًا ليست لحظات شخصية مباشرة، وإنما جزء من مشروع فني كانت قد أعدّت له منذ فترة. وقالت في توضيحها:

“المحتوى يلي عم نزلو مؤخراً هو عبارة عن خواطر اتحضرت من سنة، واتأجل تنفيذها أكثر من مرة، واتصورت مؤخراً... الهدف منها أحكي أشياء بسيطة بس ممكن تصير كل يوم وتترك أثر كبير بلا ما نحس”.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها سعيدة بالأصداء الإيجابية التي تتلقاها من الجمهور وبالرسائل المؤثرة التي تصلها يوميًا، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تقديم محتوى فني وإنساني يحمل رسائل صادقة ويلامس حياة الناس اليومية.

ويُذكر أن كارمن لبس تُعد من أبرز نجمات الدراما اللبنانية والعربية، وقد تميزت بأدوارها التي تجمع بين القوة والعمق الإنساني، ما جعلها واحدة من أكثر الفنانات حضورًا وتأثيرًا على الساحة الفنية.



https://www.instagram.com/reel/DQUaDJHDS65/?igsh=MWllMmhrOXI2cDB2aA==