عاليا ومريم أحمد سعد في أحدث ظهور مع والدهما| صور

شارك الفنان أحمد سعد فيديو جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يوثق فيه اصطحابه لابنتيه عاليا ومريم أحمد سعد، في رحلة عائلية.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيه معجبين بالفيديو، وانهالت التعليقات الإيجابية على بناته.

وأحيا الميجا ستار أحمد سعد حفلا غنائيا ضخمًا لصالح إحدى شركات على طريق الواحات في منطقة السادس من أكتوبر وسط حضور آلاف محبيه الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدّم الحفل الإعلامي ممدوح الشناوي وكانت أولى الفقرات الساحر عزام الذي قدّم فقرة مميزة نالت إعجاب الحضور، وحيث أشاد احمد سعد بالحضور بالتنظيم المبهر لمنظم الحفلات محمد منصور. وقدّم سعد خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغاني الحديثة والسابقة التي حققت نجاحا كبيرًا خلال الفترة الماضية مثل “اليوم الحلو ده” و”وسع وسع” و”ألف مرة” و”سايرينا يادنيا” و”مكسرات”، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأغاني. استمر الحفل وسط حضور كبير فى جو من السعادة والبهجة .

وكان طرح الفنان أحمد سعد، تألقه الفني حيث طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد،وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

أغنية “الليلة بلدنا فى فرحة الليلة”

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح