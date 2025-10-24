الصور الكاملة لحفل أحمد سعد على طريق الواحات

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا ضخما لصالح احدى شركات العقارات علي طريق الواحات بمنطقة السادس من اكتوبر وسط الالاف من محبيه الذين توافدوا إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

قدم الحفل الإعلامي ممدوح الشناوي وكانت اولى الفقرات الساحر عزام الذي قدم فقرة مميزة نالت إعجاب كل الحضور وكان مسك الختام النجم أحمد سعد وأشاد الحضور بالتنظيم المبهر لمنظم الحفلات محمد منصور.

وقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من الأغنيات الحديثة والسابقة التي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية منها "اليوم الحلو ده ووسع وسع وألف مرة وسايرينا يادنيا ومكسرات" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، واستمر الحفل حتي الساعات الاولي من اليوم التالي.

حفل أحمد سعد

أحمد سعد - شفتشي

أطلق أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، خلال الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".