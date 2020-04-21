تشريع تنظيم ممارسة العلاج النفسى .. التحقيق مع المعالج المرخص له حال الإخلال بمعايير مزاولة المهنة

يناقش البرلمان مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى حيث ادرجه علي جدول أعمال جلستي المجلس المنعقدتين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، من الأسبوع الجاري.







ونص مشروع القانون علي تشكيل لجنة "تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين" تتولي الاختصاصات وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين كما تقوم اللجنة ب تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين.





