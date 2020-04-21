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برلمان

تشريع تنظيم ممارسة العلاج النفسى .. التحقيق مع المعالج المرخص له حال الإخلال بمعايير مزاولة المهنة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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فريدة محمد- ماجدة بدوي- محمود فايد
يناقش البرلمان مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى حيث ادرجه علي جدول أعمال جلستي المجلس المنعقدتين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، من الأسبوع الجاري.

ونص مشروع القانون علي تشكيل لجنة "تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين" تتولي الاختصاصات وضع معايير واشتراطات مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين كما تقوم اللجنة ب تحديد البرامج التدريبية اللازمة لمزاولة المهنة لغير الأطباء النفسيين.

وتتضمن اللجنة التحقيق مع المعالج المرخص له ممن يخل بأحكام هذا القانون أوبمعايير أوأخلاقيات مزاولة المهنة و تشكيل مجالس التأديب ويكون للجنة أمانة فنية تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة والسكان تتولي تلقي طلبات الترخيص أوتجديده، وتحتفظ اللجنة بصوره بسجلات قيد للتراخيص الصادرة وتجديدها."
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