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رياضة

بقيمة 50 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يعلن موعد صرف شيكات دعم أندية القسم الثاني والثالث

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:24 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
أنهى اتحاد الكرة، اللغط الدائر بين الأندية حول قيمة الدعم المالى المخصص لها، حيث قررت اللجنة الخماسية صرف شيكات بقيمة 50 ألف جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث على أن تتسلم الأندية الشيكات يوم الخميس أو الأحد المقبلين، بينما أجلت اللجنة الخماسية صرف شيكات القسم الرابع لوقت لاحق.
 
كانت أنباء متضاربة وصلت الأندية حول قيمة الدعم المخصص لها من جانب الجبلاية، حيث ترددت أنباء عن حصول أندية القسم الثانى على 70 الفا و50 الفا للثالث و30 ألفا للرابع، قبل أن يصل مندوبو الأندية للجبلاية ويتأكدون من تخصيص شيكات متساوية لأندية القسمين الثانى والثالث بقيمة 50 الف جنيه، بينما تم تأجيل البت فى مصير شيكات القسم الرابع.
 
من ناحية أخرى، بدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مفاوضاتها مع مدربى المنتخبات الوطنية بهدف تخفيض رواتبهم الشهرية فى المرحلة الحالية فى ظل تعليق النشاط الكروى بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، من ناحية، ومن ناحية أخرى كى يتم الاستفادة من المبالغ التى سيتم تخفيضها لدعم أندية القسمين الثالث والرابع التى تعانى من أزمات مالية طاحنة بعد توقف النشاط.
 
وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى، على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.
 
ووافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، على تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎% بناءً على طلبه‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضى الكروى بعد تخطى البلاد لتلك الظروف الصعبة.
 
وعلى نفس الوتيرة، قرر جهاز المنتخب الوطنى الأولمبى بقيادة شوقى غريب المدير الفنى المساهمة فى دورهم المجتمعى بكفالة 500 أسرة فى مبادرة "تحدى الخير" و100 أسرة فى مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع الظروف التى تمر بها البلاد فى مكافحة تفشى فيروس كورونا.
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