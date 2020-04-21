ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية بالجيزة والدقهلية.. فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة جمركيًا والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية داخل مخزن غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بالجيزة.





وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية قيام (المدير المسئول عن مخزن سرى غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة "مجهولة المصدر" وكذا كميات من الأدوية والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية وحجب بعضها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة .





وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة ، تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وعُثر على مليون قرص أدوية مختلفة يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، نتيجة لسوء التخزين "كما ورد بتقرير لجنة التفتيش الصيدلى"و (100000) قرص أدوية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق و(30000) قرص مخدر و(2778) عبوة وقطعة مستلزمات طبية ، عبارة عن (1228 عبوة كحول مطهر- 1500 قطعة جوانتى – 50 قطعة كمامة) قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق .





وبمواجهة المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





كما تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الدقهلية، عقب معلومات وتحريات مؤكدة وتقنين الإجراءات، من ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة) لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة لتصنيعها داخل مخزن "غير مرخص" بمنزله الكائن بدائرة المركز، مستغلًا الظروف الراهنة، لبيعها بالسوق السوداء محققا ً أرباحًا غير مشروعة.





عثُر بالمخزن على كمية من الكحول تزن ( طن ونصف تقريبًا ) معبأة فى عدد ( 3559 ) عبوة زجاجية و( 22500 ) كمامة طبية و( 2000 ) لاصق " إستيكر " مدون عليه " كحول طبى 70 % و( 2 ) بكرة قماش تستخدم فى تصنيع " الكمامات " تزن حوالى (30 كيلوجرام) .





بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء .



