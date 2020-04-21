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منذ إجراءات كورونا.. استرداد 3 ملايين متر مربع و6880 فدانا من أملاك وأراضي الدولة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:05 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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إيمان البكش
خالد قاسم:
= استرداد ٣ ملايين و١٦٨ ألف متر مربع  و٦٨٨٠ فدانا من أملاك وأراضي الدولة
= إزالة مخالفات البناء المخالف والعشوائي على مساحة ٢٠٨ آلاف متر مربع خلال الفترة الماضية


أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت فى استرداد ٣ ملايين و١٦٨ ألف متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و٦٨٨٠ فدانا منذ توجيهات الرئيس إلى الآن بعد التعدى عليها من بعض المواطنين بمختلف المحافظات خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح "قاسم أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تلقي تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون فى إزالة ٣٩٦ حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات إلى ٢٥٧٨ حالة ليصل ما تم استرداده حتي الآن منذ تكليفات رئيس الجمهورية ٣ مليون متر و١٦٨ ألف متر مربع، كما تم إزالة ١٣٥ حالة تعدي بالزراعة على أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات الي ٤٨٣ إزالة ليصل إجمالى الأفدنة المستردة بعد التعدي عليها من المواطنين بالزراعة حوالي ٦٨٨٠ فدان.

كما تم إزالة مخالفات للبناء المخالف والعشوائي على مساحة ٢٠٨ ألف متر مربع خلال الفترة الماضية حتي اليوم الاثنين، و١٠١٨ حالة إزالة لتعديات بالبناء على ٣٩ فدان أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها حتى الآن إلى ٦٣٧٩ حالة إزالة على مساحة ١٥٣٩ فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.
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