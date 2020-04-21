غلق مخزن مصنع شوكولاتة شهير لعدم وجود ترخيص في الدقهلية

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق مخزن مصنع شوكولاته شهير بالمنصورة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم لوجود مواسير صرف بالمخزن وقصور في الاشتراطات الصحية.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية للتداول والبيع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .



