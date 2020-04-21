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محافظات

غلق مخزن مصنع شوكولاتة شهير لعدم وجود ترخيص في الدقهلية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:21 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق مخزن مصنع شوكولاته شهير بالمنصورة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم لوجود مواسير صرف بالمخزن وقصور في الاشتراطات الصحية.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والتزام البائعين بالشروط القانونية للتداول والبيع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين . 

ومن جانبه أشار الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انه تم اعدام 58 كيلو شوكولاته لانتهاء الصلاحية خلال يومين وتم سحب 4 عينات للتحليل وتحرير محضر للمدير المسئول لعدم حمله شهادة صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.
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