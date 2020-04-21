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سيارات

تعرف على السبب الذي يجعل عصا الفتيس لا تتحرك

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 10:00 م
فتيس اوتو
فتيس اوتو
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اشرف عطية
تعتبر قيادة السيارات الاوتوماتيك اسهل بكثير من قيادة السيارات بفتيس مانيوال لانها لا تحتاج إلى جهد في القيادة و تغيير السرعات من سرعة إلى أخرى و لكن يوجد بعض الأعطال تطال الفتيس الاوتوماتيك ولا نعلم ما السبب وراء حدوثها.

ونطرح عليكم أسباب تعطل عصا الفتيس وعدم إمكانية تحريكها علي الحروف الموجودة و هما D,R,P,N,Ds

فتيس اوتو

أسباب تعطل عصا الفتيس الاوتوماتيك :

1- إذا انقطع الكابل الذي يربط عصاية الفتيس بعلبة التروس .

2- كسر الأسنان الداخلية الخاصة بعصا الفتيس .

3- وجود تلف في فبرة العصا الخاصة بالفتيس و دخولها بين العصا و الفتيس نفسة .

4- تلف في أجزاء الفتيس الداخلية .

عند حدوث اي من المشاكل التي تتعلق بالفتيس يجب عليك ان تقوم باستدعاء ونش و تقوم بنقل السيارة إلى مركز فني معتمد لفحص الفتيس لان هذا الجزء هو الأكثر حساسية في السيارة علي الاطلاق و قد يكلفك الكثير من النقود. 


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