تعرف على السبب الذي يجعل عصا الفتيس لا تتحرك

و لكن يوجد بعض الأعطال تطال الفتيس

جهد في القيادة و تغيير السرعات من سرعة

فتيس اوتو



أسباب تعطل عصا الفتيس الاوتوماتيك :



1- إذا انقطع الكابل الذي يربط عصاية الفتيس بعلبة التروس .



2- كسر الأسنان الداخلية الخاصة بعصا الفتيس .

3- وجود تلف في فبرة العصا الخاصة بالفتيس و دخولها بين العصا و الفتيس نفسة .



4- تلف في أجزاء الفتيس الداخلية .



عند حدوث اي من المشاكل التي تتعلق بالفتيس يجب عليك ان تقوم باستدعاء ونش و تقوم بنقل السيارة إلى مركز فني معتمد لفحص الفتيس لان هذا الجزء هو الأكثر حساسية في السيارة علي الاطلاق و قد يكلفك الكثير من النقود.





