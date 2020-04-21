تعرف على السبب الذي يجعل عصا الفتيس لا تتحرك

تعتبر قيادة السيارات الاوتوماتيك اسهل بكثير من قيادة السيارات بفتيس مانيوال لانها لا تحتاج إلى جهد في القيادة و تغيير السرعات من سرعة إلى أخرى و لكن يوجد بعض الأعطال تطال الفتيس الاوتوماتيك ولا نعلم ما السبب وراء حدوثها.
ونطرح عليكم أسباب تعطل عصا الفتيس وعدم إمكانية تحريكها علي الحروف الموجودة و هما D,R,P,N,Ds
فتيس اوتو
أسباب تعطل عصا الفتيس الاوتوماتيك :
1- إذا انقطع الكابل الذي يربط عصاية الفتيس بعلبة التروس .
2- كسر الأسنان الداخلية الخاصة بعصا الفتيس .
3- وجود تلف في فبرة العصا الخاصة بالفتيس و دخولها بين العصا و الفتيس نفسة .
4- تلف في أجزاء الفتيس الداخلية .
عند حدوث اي من المشاكل التي تتعلق بالفتيس يجب عليك ان تقوم باستدعاء ونش و تقوم بنقل السيارة إلى مركز فني معتمد لفحص الفتيس لان هذا الجزء هو الأكثر حساسية في السيارة علي الاطلاق و قد يكلفك الكثير من النقود.