مفاجأة جديدة لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات متميزة بطريقة جذابة عبر هذا الرابط

قدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واحدة من المبادرات المقدمة لدعم طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر.





تمثلت هذه المبادرة في منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد لطلاب الثانوية العامة، وذلك في ظل الظروف الراهنة ، في ظل تعليق الدراسة لضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.





وقال وزير التربية والتعليم "تدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل المبادرات التي تساهم في مساندة أبنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل".





وأضاف "تعرض هذه المنصة المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب من الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على المدرس ، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي https://thanaweya.almentor.net/".



