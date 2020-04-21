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توك شو

تامر أمين ينفعل على الهواء.. العرض خط أحمر.. فيديو

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:08 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن قصة الطالبة حنين حسام أصبحت قصة اليوم بعد القبض عليها و قرار النائب العام بفتح تحقيق معها.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، ان  حنين حساممن الفتيات الناشطات على السوشيال ميديا وبرنامج التت توك.


وأشار تامر أمين، إلى أن حنين قامت بدعوى غير لائق للفتيات بارتداء ملابس جميلة ويقومون بجلب الراجل، وأنها وعدت الفتايات بالحصول على أموال لمن تجلب أكثر.


وأوضح تامر أمين، أن الدعوى لا يوجد بها دعارة كما يقول البعض ولكن هناك بعض الأشخاص يدخلون فى الأعراض وهذا غير مقبول.


وانفعل تامر أمين على الهواء لما نشر بأن ما قمت به حنين أشبه بالدعارة، ولفت تامر أمين، إلى أن العرض خط أحمر وطالب تامر أمين من المذيعين بالانتباه لذلك، مؤكدًا فى أحد الأصدقاء الإعلاميين اتهامها بالدعارة.  

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